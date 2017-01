Zweite Mannschaft kommt ungeschlagen durch

artikel-ansicht/dg/0/

Erfreulich war, dass der FCS in der Neue-Zeit-Halle gleich zwei Mannschaften ins Rennen schicken konnte. Weitere Teilnehmer waren VfL Vierraden als einziger Vertreter der Kreisliga, der Pelsiner SV, 1. FC Finowfurt sowie die polnische Vertretung Perly Miedzyodrza. Gespielt wurde jeder gegen jeden über elf Minuten.

Beide Schwedter Teams trafen zum Auftakt aufeinander. Dabei setzte sich FCS II mit 3:1 durch und stellte die Weichen für den späteren Turniersieg. Beide Teams, etwa gleich stark aufgestellt, schenkten sich nichts. Cerstin Ney erzielte den ersten Turniertreffer per Fernschuss für FCS I, postwendend glich Nadine Brecht aus. Deila Wykret brachte Team II in Führung, Mandy Merker im Tor verhinderte den Ausgleich, ehe Wykret in der Schlusssekunde zum 3:1 traf.

Danach setzte sich der Pelsiner SV mit 3:0 gegen den VfL Vierraden durch, der viel Pech mit Pfostenschüssen hatte. Erwartungsgemäß gewann Finowfurt gegen die polnische Vertretung (4:0), ehe sich FC Schwedt I gegen die Vierradener Frauen mit 0:2 geschlagen geben musste. Die Teamkolleginnen fuhren einen souveränen Sieg gegen Finowfurt ein. Brecht brachte FCS II in Führung. Einem schnell ausgeführten Abstoß auf Brecht, die auf Wykret weiterleitete, folgte per Heber das 2:0. Das dritte Tor leitete Freya Golchert ein. Wykret passte auf die besser postierte Janin Heidemann - der Neuzugang vollendete. Das 4:0 war für Brecht nur Formsache.

Schwedt I blieb erfolglos - 1:2 hieß es nach etlichen vergebenen Möglichkeiten gegen die Finowfurterinnen. Team II fertigte danach die Pelsinerinnen mit 5:0 ab. Der Gast aus Mecklenburg-Vorpommern musste danach gleich die nächste Niederlage verkraften, als der FCS I - nach einer Umstellung - durch zwei Treffer von Pia Judisch endlich das erste Erfolgserlebnis feierte. Auch ihr letztes Spiel absolvierte die zweite Mannschaft erfolgreich - 3:0 gegen die Polinnen. Hervorzuheben war die gute Abwehrarbeit von Neuzugang Heidemann. Auch Golchert fügte sich prima ins Team ein.

Spannend wurde es in der letzten Partie: Hier kämpften Pelsin und Finowfurt um den zweiten Platz. Bis zur letzten Sekunde blieb es spannend, letztlich bedeutete das Unentschieden für Finowfurt den Silberrang vor Pelsin und FC Schwedt I. Der VfL Vierraden musste sich trotz guter Leistung mit Rang 5 begnügen vor dem Gast aus dem Nachbarland. Die beste Torhüterin kam aus Finowfurt, als beste Torschützin nahm Deila Wykret die Ehrung entgegen.

Ein besonderer Dank ging an die Schiedsrichter Rudi Böhme und David Schrödter, die alle Partien super leiteten. Von allen gab es dann noch ein Geburtstagsständchen und einen Konfettiregen für den Pinnower Männer-Coach David Schrödter.