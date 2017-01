Viele Angebote vorgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin/Neutrebbin/Lebus (MOZ) Die Theordor-Fontane Schule in Letschin veranstaltete ihren "Abend der offenen Tür", in Neutrebbin führten Schülerpaten die Gäste durch die Oderbruch-Oberschule. Auch die Lebuser Burgschüler präsentierten die Vielfältigkeit ihrer Einrichtung.

Als der Feuer-Alarm in der Theodor-Fontane-Schule Letschin los schrillt, konnten die Schüler und die Chemielehrerin nur lachen. Sie hatten zum "Abend der offenen Tür" ein kleines Experiment gemacht, in das sowohl ein Gummibärchen als auch ein Bunsenbrenner involviert war. "Das passiert schon mal", sagte Lehrerin Birgit Kronfeldt und musste lachen. Schnell stellte der Hausmeister den Alarm ab.

Zukünftige Einschüler, Grund- und Oberschüler konnten sich am Freitag und am Sonnabend mit ihren Eltern einen Eindruck von den Schulen in der Region verschaffen. Die Letschiner hatten nicht nur Experimente im Chemielabor vorbereitet, auch Arbeitsgemeinschaften (AG) stellten sich vor. Drei Jahre gab es an der Schule auch eine Percussion AG und Lena, Jasmin, Antonia und Melina zeigten ihr Können an den Trommeln. "Es wäre toll, wenn sich wieder ein Lehrer dafür finden könnte - wir würden gern weiter machen", sagte Schülerin Jasmin.

Ein Projekt zum Berufseinstieg, dass den Schülern hilft, den für sie richtigen Ausbildungsplatz zu finden, ist ebenfalls vorgestellt worden. Auch die Grundschüler nebenan hatten ein kleines Programm für Besucher vorbereitet. Alle halbe Stunde zeigten Viertklässlerinnen einen akrobatischen Tanz, den sie ganz eigenständig einstudiert hatten.

In der Neutrebbiner Oderbruch-Oberschule ist das vielfältige Kursangebot vorgestellt worden. Nadin Schulz aus Neulewin war mit ihrer Tochter Kimberley gekommen. "Vielleicht geht sie nach dem Sommer hier zur Schule, das wäre toll. Ich war hier selbst Schülerin", erklärte sie. Auch Pascal aus Neuhardenberg war mit seiner Mutter nach Neutrebbin gefahren und wird diese Schule in die engere Auswahl für seine Entscheidung nehmen. "Sport und Biologie interessieren mich und ich finde es gut, dass ich hier schon ein paar Schüler kenne", sagte der Elfjährige.

Schülerlotsen führten die Besucher durch die Lebuser Burgschule. Nicht nur die drei Horte aus Podelzig, Wulkow und Lebus präsentierten ihr Angebot, auch die Jugendfeuerwehr Podelzig war vor Ort und zeigte verschiedene Handgriffe, Knotenbindungen und erklärte Wissenswertes zur Arbeit der Wehr. Ein Parcours für die Verkehrserziehung der Grundschule auf dem Fahrrad war in einem der Gänge aufgebaut worden und für tolle Stimmung mit Musik sorgte die Schulband. Erst vor sechs Monaten hatten die sieben Schüler angefangen zu proben und begeisterten die Gäste in der Burgschule mit Gesang und Talent an den Instrumenten.