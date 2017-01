Selbstbewusstes Schaulaufen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Das Schaulaufen der weiterführenden Schulen ist in vollem Gange. An diesem Wochenende buhlten zwei Eberswalder Einrichtungen um Siebtklässler. Beide gehen selbstbewusst ins Rennen. Das Interesse der Besucher haben sie in jedem Fall geweckt.

Mädchen der siebten und achten Klasse präsentieren eine Choreografie, die sie in der Tanz-AG von Claudia Hölldampf an der Goethe-Schule erarbeitet haben.

Normalerweise ist an einem Freitagnachmittag nicht mehr so viel los am Gymnasium Finow. Am Tag der offenen Tür ist alles anders. Da werden Kuchen und belegte Brötchen für die Abiball-Kasse verkauft, getanzt, musiziert oder das Fremdsprachenangebot vorgestellt. Was das betrifft, punktet die Bildungseinrichtung vor allem mit Spanisch, das Französisch als zweite Fremdsprache an der Schule immer mehr den Rang abläuft.

Schuldirektor Hartmut Mahling gibt sich angesichts des großen Andrangs selbstbewusst. "Wir müssen auch noch ein paar Schüler für die anderen Schulen im Landkreis übrig lassen", sagt er vor großem Publikum in der Aula. Trotz Unwetterwarnung ist der Saal voll. Sehr viele Eltern sind mit ihren Kindern gekommen, haben sich aber noch nicht festgelegt, was die Schulwahl betrifft. "Das muss sie selbst entscheiden", sagt ein Vater über seine Tochter. Nicht nur das Gymnasium stehe zur Wahl, auch die Oberschule.

Eine Wärmestube oder Durchgangsstation, das macht der Schulleiter in seiner Rede deutlich, sei seine Einrichtung nicht. Für das Abitur müsse man auch etwas tun. Das geschehe aber in einem durchaus angenehmen Umfeld, wie die Schüler bei der Präsentation einzelner Fächer unterstreichen. "Die Lernatmosphäre ist eine sehr gute", versichert Finow-Schüler Florian(18) am Rande eines Experiments im Chemieraum. "Man hat den Eindruck, alle versuchen, dass man sich wohlfühlt", ergänzt er.

Die Schüler scheinen sich zum Tag der offenen Tür voll und ganz mit ihrer Einrichtung zu identifizieren. Das trifft auch am Sonnabendvormittag in der Goethe-Oberschule zu. "Ich würde mich schon wegen des Unterrichtsfachs Theater wieder für die Schule entscheiden", wirbt die 16-jährige Marlene für ihre Einrichtung. "Das ist ein prima Ausgleich zu anderen Fächern. Man kann sich selbst besser kennenlernen, wird selbstbewusster und geht viel entspannter in den Unterricht."

Neben Theater bietet auch die Goethe-Oberschule Spanisch an. Allerdings nicht als Schulfach, sondern als Arbeitsgruppe am Nachmittag. Es handele sich um eine Ganztagsschule. Darauf legt Direktor Uwe-Karsten Volkmann Wert. Genauso wie auf die individuelle Förderung seiner Schützlinge. Ob seine Schule die richtige ist, beantwortet er vor einer Gruppe aus Kindern und Eltern selbstbewusst mit Ja. "Weil wir die Stärken der Schüler so schnell wie möglich erkennen und nutzen", sagt er.

Auf den zwölfjährigen Lennox, der mit Mutter Juliane Ness gerade die Darbietung der Tanz-AG verfolgt hat und bald die siebte Klasse besuchen wird, macht die Schule einen guten Eindruck. "Es ist schon eine wichtige Entscheidung", sagt die Mutter. Und die machen sie sich nicht einfach. Obwohl ihr Lennox die Grundschule in Finowfurt besucht und mit dem Wechsel auf die Oberschule am Standort bleiben könnte, sollen andere genauso inspiziert werden. Auch die Westend-Oberschule kommt noch an die Reihe. Sie lädt am kommenden Sonnabend zum Tag der offenen Tür.

Und auch mit Blick auf die Gymnasien ist das Schaulaufen noch nicht beendet. Am 26.Januar ist das Alexander-von-Humboldt an der Reihe.