Das Buhlen um SiebtklÃ¤ssler

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Oberschule oder Gymnasium? Oder lieber Freie Oberschule mit reformpädagogischen Ansatz? Sechstklässler, die sich demnächst für einen Bildungsweg entscheiden müssen, hatten mit ihren Eltern am Sonnabend in Angermünde die Qual der Wahl.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544870/

Es ist eine wichtige Entscheidung für das Leben ihrer Kinder, die am Sonnabend viele Eltern früh aufstehen ließ. Welche Schule bietet meinem Kind das beste Sprungbrett in die Zukunft? Angermünde ist ein starker Bildungsstandort. Allein an den weiterführenden Schulen lernen dort rund 1000 Schüler. Das Angebot ist, wie am Wochenende zu erleben war, sehr breit gefächert. Auch Schüler und Eltern aus dem Barnim und der Norduckermark schätzen es, ebenso solche aus Mecklenburg-Vorpommern oder Schwedt. Beim Tag der offenen Tür an der Ehm Welk-Oberschule stand der erste Besucher schon vor dem Start um 9 Uhr an der Tür. Er kam aus Britz.

Der Landkreis hat die Schule technisch aufgerüstet. Neue Turnhalle, neue Mensa, neue Lehrküche und Holzwerkstatt, intelligente Schultafeln, sogenannte Smartboards, in den Klassenzimmern, Probenraum fürs Darstellende Spiel. Integration, Praxislernen, Ganztagsunterricht und besondere Förderangebote in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Englisch und die LRS- sowie Rechenschwäche-Förderung wurden den Besuchern ausführlich von Schülern und Lehrern erläutert. Da ist noch das ,Haus des Jahrgangs 7'. Teamleiterin Astrid Maschke erklärte dazu: "Wir sind hier ein bisschen familiärer." Das bei insgesamt mehr als 500 Schülern an der Schule! "Wir entlassen die Schüler behutsam Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit", ergänzt die Lehrerin. Die Siebtklässler Eric und Julia bestätigen das. Tyler (11) aus Joachimsthal gefällt gut, dass die Jüngeren in diesem Haus unter sich sind. Seine Cousine Lilly lernt schon dort. Ihr macht Schule so mehr Spaß. Das schafft Vertrauen - auch bei Tyler und dessen Eltern.

Ein volles Haus gab es am Sonnabend im Einstein-Gymnasium, der mehr als 100 Jahre alten "Grand Dame" unter den Angermünder Bildungstempeln. Auch dort erwiesen sich Schüler als die besten Botschafter ihres Hauses. Sie erklärten in modernen Fachkabinetten, warum Latein mehr ist als eine tote Sprache oder warum Mathe, Chemie und Physik das Leben interessanter, lustiger und leichter machen können.

Vielleicht ist der Stolz "Einsteinianer" zu sein, ein Grund, warum Schulleiterin Kerstin Hainich-Doepner, gegenüber Eltern äußern konnte, dass die 460 Schüler ihr kaum Kummer bereiten? Diese kommen aus 15 Orten. Die Klassenstärken schwanken zwischen 24 und 28 Schülern. Das Gymnasium ist modern ausgestattet, aber ausbaufähig. Neue Computertechnik und modernere Software müssen her. Da wird sich etwas tun müssen, wie demnächst beim Brandschutz. An der vom PCK auch finanziell stark unterstützen MINT-Schule, MINT steht für die Anfangsbuchstaben der Wörter Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, ist es kein Wunder, dass Ausbildungschef Werner Lehmann am Infostand vielen Interessenten erklären kann, welche Berufschancen die Raffinerie bietet.

Mit kleinen Klassen, einem dynamischen Lehrerteam, auf die Kinder zugeschnittener Förderung warb die Freie Oberschule Angermünde. Dort wird ein Schulalltag gelebt, der sich zwar am Bildungsrahmenplan des Landes orientiert, aber einen reformpädagogischen Ansatz folgt und auch von der Mitarbeit der Eltern geprägt ist.

Was schätzen Schüler hier an der Freien Schule besonders? Der Neuntklässler Frodo meinte: "Es ist entspannter. Wir haben mehr Freiheiten beim Lernen als an staatlichen Schulen und keine Hausaufgaben."