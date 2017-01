Wanderung fÃ¼r Walderhalt

artikel-ansicht/dg/0/

Ützdorf (MOZ) Rund 250 Menschen nahmen am Sonntagvormittag trotz widriger Witterung an der Neujahrswanderung durch den Liepnitzwald teil und protestierten damit gegen die Aufstellung von Windrädern in dem wertvollen Mischwald und Naherholungsgebiet. Es war bereits die fünfte Neujahrswanderung, zu der die Initiative "Hände weg vom Liepnitzwald" aufgerufen hatte.