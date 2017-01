Vortrag Ã¼ber Verwirrtheit nach der OP

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Was unterscheidet Vergesslichkeit von einer Demenz? Der Name eines Bekannten fällt einem plötzlich nicht mehr ein oder man weiß nicht mehr, wo man die Brille hingelegt hat oder was man eigentlich gerade sagen wollte - solche Gedächtnisstörungen kennt jeder. Sie sind in der Regel unbedenklich. Im höheren Alter, aber auch nach Operationen mit Narkose können sie stärker ausgeprägt sein. Die postoperative Verwirrtheit nennen die Ärzte "Delir". Näheres dazu erfährt man beim "Medizinischen Dienstag" am 17. Januar ab 18 Uhr im Paul-Wunderlich-Haus.