Die neue Frontfrau

Arbeit gibt es genug für die Nachfolgerin von Maren Schmidt und ihre fünf Mitarbeiter im Jahre 2017. Auf ihrem Tisch liegt griffbereit ein grüner Ringordner mit dem deutschen Baurecht so selbstverständlich wie das Bürgerliche Gesetzbuch im Regal eines Richters steht. Daran hat sich jeder Bauherr zu halten, gleich ob Öffentliche Hand, Industrie oder privater Häuslebauer. Auf dem Tisch steht der Computer mit Monitor und Tastatur. Zwei große Kartons mit Unterlagen für ein großes, eiliges Bauvorhaben stehen im Büro der neuen Chefin der unteren Bauordnungsbehörde hinter dem Stuhl.

Das Chefbüro befindet sich jetzt im Zimmer Nummer 321 im neuen Rathaus an der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße. Angela Dominik hat ihr altes Büro behalten. Sie teilt es sich mit Mitarbeitern. "Da kann man schnell mal über den Tisch eine kleine Dienstberatung machen, Meinungen austauschen", erklärt sie das.

Das Großprojekt ist längst nicht das einzige Bauvorhaben in Schwedt, das die Bauordnungshüter 2017 zu begutachten haben. Im neuen Eigenheimgebiet Am Aquarium wollen viele Häuslebauer spätestens Weihnachten in den vier eigenen Wänden feiern und werden ihre Bauanträge einreichen. Industriebetriebe wie die Leipa-Papierfabrik und die PCK-Raffinerie GmbH oder auch das Schwedter Krankenhaus wollen investieren und bauen. Um die 300 Bauanträge gehen in einem durchschnittlichen Jahr über die Tische der unteren Bauordnungsbehörde und damit jetzt auch über den von Angela Dominik.

Was will oder muss die Neue ändern im Amt, dem sie jetzt seit zwei Wochen vorsteht? "Der Laden läuft gut. Wir bekommen einen neuen Kollegen, der meine früheren Aufgaben übernehmen soll. Den muss ich einarbeiten in die Verwaltungsabläufe und die Fachgebiete. Das fordert den vollen Einsatz. Darüber hinaus sind keine Veränderungen geplant", sagt Dominik. Sie trägt jetzt die volle Verantwortung für die Mitarbeiter und alle fachlichen Entscheidungen.

In die neue Aufgabe ist sie quasi hinein gewachsen. Beim BMK Ost in Schwedt hat sie einst den Beruf des Baufacharbeiters gelernt. Anschließend studierte sie in Neustrelitz und schloss als Ingenieur mit einem Diplom für den Hochbau ab. 1986 kehrte sie nach Schwedt zurück, kümmert sich als Technologin in ihrem Lehrbetrieb um den Industriebau. Als das Unternehmen in der Wendezeit seine Mitarbeiter auf Kurzarbeit null setzte und später abgewickelt wurde, setzte sie sich noch einmal auf die Schulbank, bildete sich beruflich weiter.

Sie fand später einen Job beim Schalungsbau in Pinnow, wo für ein Hausbausystem Wände und Decken montiert und auf die Baustellen gebracht wurden.

Ihre spannendste Zeit erlebt sie nach eigenen Worten bei einer Bauträgergesellschaft in Frauenhagen. "Da war alles dabei - vom Grundstücke kaufen und verkaufen bis zum kompletten Erschließen von Eigenheim- gebieten", erinnert sich Dominik zurück. " Kein Tag war wie der andere, kein Projekt wie das andere. Immer wieder waren neue Ideen und Entscheidungen gefragt. Da habe ich jede Menge Selbstbewusstsein im Job getankt." Als der Chef der Bauträgergesellschaft starb, war das Geschäft, wie es Dominik kannte am Ende. Anfang 1996 hatte sie keinen Job mehr.

Im August bewarb sich die mittlerweile berufserfahrene Baufrau bei der Stadtverwaltung. Anfangs war sie als Bauläufer unterwegs für die untere Bauaufsicht. Sie kontrollierte Bauvorhaben vor Ort vom Rohbau bis zur Fertigstellung. Bei Wind und Wetter. Baustellen fragen nicht nach Sonnenschein.

Angela Dominik machte ihren Job ordentlich. Sie hat ihn von der Pieke auf gelernt. Sie stieg auf, wurde Sachbearbeiter für Bauanträge und vor ungefähr zehn Jahren stellvertretende Leiterin der unteren Baubehörde in Schwedt. Ihre Vorgängerin, Maren Schmidt, sagte über sie: "Das ist die richtige Frau am richtigen Platz. Sie kann das."

"Jetzt stehe ich in vorderster Front", ist sich Angela Dominik der Verantwortung bewusst. Angst hat sie davor nicht gehabt, sagt sie, aber gebührenden Respekt. Sie muss dafür Sorgen, dass das Amt nach Recht und Gesetz funktioniert, weiß, was Bauherren wünschen, die Stadt braucht und aus der Paragrafensicht unerlässlich ist. Und sie ist verantwortlich für ihre Mitarbeiter, alle fachlichen Entscheidungen sowie die Zusammenarbeit mit den anderen Fachabteilungen in der Stadtverwaltung Schwedt. Aber gerade darauf hat sie sich am meisten gefreut. "Jedes Projekt, das wir gemeinsam ins Leben bringen, ist gut für Schwedt und die Schwedter, gut für unsere Heimatstadt," glaubt Angela Dominik fest.

Wie soll das Amt künftig wahrgenommen werden? "Bürgerfreundlich soll das Amt bleiben", betont Angela Dominik. "Und die Bearbeitungsfristen für Bauanträge sollen entsprechend der Bauordnung eingehalten werden, soweit das in unserer Macht steht und alle Unterlagen ordnungsgemäß und pünktlich eingereicht worden sind."

Angela Dominik weiß, dass ihre Arbeitstage nicht kürzer werden. Trotzdem will sie versuchen, noch genügend Zeit für die Familie übrig zu behalten. Denn die hat sie immer unterstützt. Sie lebt in einer Lebenspartnerschaft und hat zwei große Jungs.