Falscher Polizist am Telefon

Panketal (MOZ) Vor einem falschen Polizisten, der sich am Telefon als Beamter des "LKA 1 in der Polizei Berlin" ausgibt, warnt die Polizei. Der Unbekannte hatte eine Familie in Panketal angerufen und behauptet, dass zwei Personen in Berlin festgenommen worden seien. Man habe bei ihnen ein Notizbuch mit dem Namen der Panketaler Familie samt Anschrift und mit den Worten "Tresor", "Schmuck" und "Sparbuch" gefunden. Weiterhin habe der falsche Polizist gefragt, ob die Familie Homebanking benutzen würde. Dies wurde bejaht. Als sie auch ihre Kontobewegungen prüfen und Daten zum Konto angeben sollte, verweigerte sie dies. Daraufhin drohte der vermeintliche Polizist, dass er das Konto sperren müsse, um einen Missbrauch zu verhindern. Die Familie beendete das Gespräch und erstattete Strafanzeige.