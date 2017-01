Traditionelles mit der Feuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Hennickendorf/Rehfelde (MOZ) Auch wenn der Festauftakt zum 650. Hennickendorfer Ortsjubiläum erst am 20. Januar zum Neujahrsempfang in der Grundschule am Stienitzsee erfolgen wird, kamen am Sonnabend bereits Hunderte zum Neujahrsfeuer auf die Festwiese. "Ich weiß gar nicht, wie oft wir das schon gemacht haben, aber ziemlich schnell nach der Wende haben wir angefangen", antworte Ortsvorsteherin Monika Döppner-Smyczek auf die Frage, seit wann es die Tradition gibt.