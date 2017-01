WÃ¼rstchen, Swing und Raketen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Hunderte Eberswalder sind am Sonnabend der Einladung in die Stadthalle des Familiengartens gefolgt. Die weitere Nutzung des Areals wie auch die Übernahme des daran gelegenen Finowkanals bleiben auch 2017 Thema. Doch die Bewohner der Kreisstadt bewegt noch mehr.

Wer wollte, wurde kurz vor der Brücke zur Hufeisenfabrik vom Bürgermeister persönlich begrüßt. Erstes Ziel vieler Besucher: Der lange Tresen, an dem gratis Spritzkuchen, Eberswalder Würstchen, Schmalzstullen und Getränke ausgegeben wurden. Alles auf Spendenbasis, aber ganz zwanglos. Dementsprechend waren die 700 Spritzkuchen als Erstes alle. Die 1000 von der Eberswalder Wurst GmbH spendierten Wiener wurden ebenso wie die ungezählten Stullen bis spät in den Nachmittag kredenzt. Abgerechnet wurde zum Schluss. Knapp 700 Euro waren später in den Spendenbüchsen der Stadt. Mehr als 1000Euro kamen am Stand der Märkischen Oderzeitung für Kaffee- und Kuchengedecke zusammen. Geld, das nun in ein Spielgerät im Familiengarten fließt.

Dieser stehe, so Bürgermeister Friedhelm Boginski, symbolisch für mehrere Aspekte der Stadt. "Mehr als 20 Millionen Euro wurden zur Landesgartenschau investiert und aus einer Industriebrache blühende Landschaften geschaffen", erinnerte das Stadtoberhaupt in seiner Rede noch einmal an die Entstehung des Areals. Mit mehr als 100000Besuchern jährlich sei der Familiengarten neben dem Zoo das wichtigste touristische Ziel der Stadt. Doch die Unterhaltung koste auch Geld. Nachdem die Fördermittelbindung in diesem Jahr ausläuft, dürfen die Bürger nun mitreden, was künftig mit dem Gelände passiert. Nach einem Bürgerforum schwebt den Beteiligten eine Mixtur aus Industriekultur am Finowkanal, Abenteuer unter freiem Himmel sowie Wasseroase vor. Umsetzung und Kosten für diese Wunschvorstellung werden nun geprüft.

Die Übernahme des Kanals sei, so Friedhelm Boginski, 2016 ebenfalls eines der Hauptthemen gewesen und wird die Stadt auch im neuen Jahr weiter beschäftigen. "Die Verhandlungen laufen. Bis Mitte des Jahres wird und muss klar sein, wie es weitergeht", machte der Bürgermeister deutlich.

Mit Freude und Optimismus blickte das Stadtoberhaupt auf die Einwohnerzahl. "Eberswalde wächst", sagte er. Das liege nicht nur an der Aufnahme von Flüchtlingen. Die Stadt ziehe Menschen und Unternehmen an. Die Arbeitslosenzahlen sinken und auch die Beschäftigten im Bahnwerk sollen ihren Job behalten. "Wir lassen nicht zu, dass dieses Bahnwerk geschlossen wird", so Boginski kämpferisch.

Auch die Investitionen des Vorjahres fasste der Bürgermeister noch einmal zusammen. In diesem Jahr stünden die Waldsportanlage, die Töpferhöfe und der Verkehrsknotenpunkt Friedensbrücke auf dem Plan. Das ehemalige Polizeigebäude in der Pfeilstraße soll verkauft und mit neuem Leben gefüllt werden. Gebaut werde außerdem am Rathaus, dessen Sanierung 2017 beginnt.

Die Türen des Verwaltungssitzes scheinen allerdings noch in gutem Zustand. Durch sie sei im vergangenen Jahr etwas zu wenig nach außen gedrungen, bemängelten Bürger am Rande des Empfangs. "Warum hat man zum Beispiel Bellay Gatzlaff entlassen", fragte Iris Dellinger im Getümmel der Stadthalle. Zur Personalie des ehemaligen stellvertretenen Bürgermeisters, der Ende 2016 Dauerthema war, sieht sie noch immer alle Fragen offen. "Ich finde das unverständlich", sagte sie und wünscht sich außerdem mehr Engagement für den Stadtteil Finow. Das sahen auch andere im Publikum des Empfangs ähnlich, wollten aber anonym bleiben. In der Eberswalder Straße gebe es keine Läden, es sei wenig los, alles konzentriere sich auf die Attraktivität der Innenstadt, lauteten kritische Töne.

Zum Neujahrsempfang sollten in Finow immerhin noch diverse Raketen in den Abendhimmel starten. Die Stadt hatte zum Abschluss der Veranstaltung ein Barockfeuerwerk in petto, das von den zahlreichen Besuchern mit Applaus bedacht wurde. Das galt auch für die Big Band "Take Brass" des Jugendorchesters Bad Freienwalde mit den Solisten Gudrun Anders, Tobias Morgenstern und Holger Daemgen, der eine Parodie auf Neujahrsreden hielt.