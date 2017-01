ArbeitskrÃ¤fte und billige Energie sind gefragt

artikel-ansicht/dg/0/

"Für die Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Tourismus und Kultur in der Uckermark wird die Entwicklung im Jahr 2017 überwiegend positiv verlaufen", glaubt Silvio Moritz, Schatzmeister der Unternehmervereinigung Uckermark und Geschäftsführer des Investor Centres Uckermark. "Damit das aber eintrifft und so bleibt, muss sich einiges verändern. Ich denke da in erster Linie an die Netzentgelte. Die bundeseinheitliche Regelung ist vom Bund gerade vom Tisch gefegt worden, soll nicht kommen. Das ist für uns im Osten äußerst nachteilig. Wir haben deshalb mit hohen Energiepreisen zu kämpfen. Das wiederum führt dazu, dass hier weniger Ansiedlungen von Unternehmen stattfinden, die viel Energie benötigen. Wenn diese die Preise hier im Osten sehen, machen sie auf dem Absatz kehrt und sagen: Vielen Dank! Wir gehen doch lieber in eine andere Region."

Vor allem das Baugewerbe und verwandte Branchen können für 2017 zuversichtlich sein, sagt Wilfried Wandel, Leiter der Kreisgeschäftsstelle Uckermark vom Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft (BVMW): "Es geht 2017 voran. Insbesondere in der Bauwirtschaft." Dabei beruft er sich auf Umfragen der deutschen Wirtschaftsverbände. Einen Stolperstein hat er ausgemacht, der die Konjunktur zum Schwächeln bringen könnte: "Das ist das leidige Thema Facharbeitskräfte." Die Betriebe suchten zunehmend und händeringend gute Leute.

Wie erklärt der BVMW sich dann, dass die Uckermark immer noch eine der höchsten Arbeitslosenquoten in Brandenburg und deutschlandweit hat? Wandels Erklärung: "Die Unternehmer stellen heute sehr hohe Anforderungen an die Qualifikation. Sie stehen selbst unter Zeit- und Zugzwang, müssen Qualität liefern. Nicht jeder kann leisten, was da heute gefordert wird."

Peter Probst, Geschäftsführer der Leipa Holding Group, gießt ein paar Tropfen Wermut in den Jahrgangswein: "2017 wird ein schwieriges Papierjahr. Die Papierindustrie hat weltweit heftig Gegenwind. Die Nachfrage nach grafischen Papieren geht weiter zurück. Darauf müssen wir uns einstellen.

Wir haben in Schwedt zwei moderne, wettbewerbsfähige Anlagen. Aber der Wettbewerb geht zu Lasten der Erlöse. Sie werden geringer. Wir setzen auf Verpackungen. Das Internet transportiert das Verpackungsgeschäft. Das ist die Zukunft für uns. Deshalb investieren wir jetzt in eine neue Papiermaschine. Die kostet in toto 220 Millionen Euro. Eine Ausgabe ohne signifikante Steigerung der Umsätze im Jahr 2017.

Um es deutlich zu sagen: Wir sind in einer schwierigen Übergangsphase. Wir kämpfen in einem schwierigen Marktumfeld. Aber wir investieren in die Zukunft und müssen derzeit mit dem, was wir haben, zurechtkommen."

Hinzu kommt: Papiermachen kostet viel Energie. Leipa hat nach dem Zukauf der benachbarten Papierfabrik in Schwedt drei Kraftwerke. Mit einem besseren Lastenmanagement könnten die Papiermacher ihren Bedarf decken. Trotzdem nennt Probst den Energiepreis einen wichtigen Wettbewerbsfaktor: "Da sind wir im Vergleich mit den europäischen Nachbarn stark benachteiligt."

Ganz oben auf der Liste seiner Wünsche steht für den Papier-Manager: "Planbare Politik. Wir brauchen klare Visionen, wie man sich das künftige Gesellschaftsmodell in Deutschland vorstellt. Als Industriestandort, als Exportweltmeister? Will man das noch? Oder wollen wir eine Dienstleistungsgesellschaft? Wenn das letztere gelten soll, dann haben wir als Leipa unternehmerische Fehler gemacht, denn wir haben in den letzten zehn Jahren hier am Standort gut eine Milliarde Euro investiert in die industrielle Fertigung, in die sogenannte "Old Economy". Wenn die Gesellschaft etwas anderes möchte, sind wir hier am falschen Platz."

Doch derzeit tut Leipa alles, um seinen Arbeitskräftebedarf für die Produktion in Schwedt auch zukünftig zu decken. Die Anzahl der Auszubildenden ist auf um die 50 aufgestockt worden. Auch bei der Kombination von Berufsausbildung und Studium. "Wir suchen für die neue Papiermaschine PM 5, obwohl wir im neuen Werk ja schon 240 Mitarbeiter übernommen haben, noch 60 neue Arbeitskräfte.Das heißt wir suchen 60 Menschen, die möglichst aus der Region kommen. Aber der demografische Wandel hier macht uns das nicht gerade leicht."

Wulf Spitzley, Geschäftsführer PCK Raffinerie GmbH, arbeitet 2017 mit neuen Anteilseignern in der Raffinerie. Rosneft hat gerade die Mehrheitsanteile an PCK erworben. Jetzt steht der nächste Gesellschafterwechsel bevor. Shell hat verkündet, die PCK-Anteile zu verkaufen.

"Wir produzieren aber weiter Kraftstoff. Sicherheit und Zuverlässigkeit sind dabei die höchsten Prioritäten für uns und unsere Gesellschafter. Wir haben 2017 keine Großabstellung. Wir fahren unseren vollen Rohöldurchsatz. Das sind maximal 11,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Die werden wir 2017 erreichen."

Bei den Investitionen in diesem Jahr geht es PCK um Margenverbesserungen und eine höhere Energieffizienz. Spitzley geht davon aus, dass alle Arbeitsplätze in der Raffinerie erhalten bleiben.

Einen Abwärtstrend, auch das sei nicht verschwiegen, fürchteten in diesem Jahr unter anderem die Automobilindustrie und ihre Zulieferer sowie die Finanzwirtschaft.