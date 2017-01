Jahre im Zeichen der Bildung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544880/

Das Thema Bildung bildete das Leitmotiv des Neujahrsempfangs der Gemeinde Wandlitz am Freitagabend in der Mehrzweckhalle in Basdorf. Und so war es mehr als passend, dass die 44-jährige Dorothea Eckert als Deutsch- und Englischlehrerin des Wandlitzer Gymnasiums als Ehrenamtlerin des Monats Januar in Brandenburg ausgezeichnet wurde. Die Urkunde und die Glückwünsche von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) überbrachte Thomas Kralinski, Chef der Potsdamer Staatskanzlei. Dorothea Eckert beweise in ihrer beständigen Arbeit viel Fingerspitzengefühl, organisiere Klassenfahrten, engagiere sich für den Schulchor, die Schülerzeitung und viele Projekte. Sie stehe Schülern auch über den alltäglichen Beruf hinaus in schwierigen Situationen bei. In einer von ihr gegründeten Projektgruppe veranstalte sie gemeinsam mit der Jugendkoordination Aktionstage für die ganze Gemeinde zu Themen wie Armut, Menschen mit Behinderung und Demokratie. Zudem engagiere sie sich im Kirchenkreis, im Lionsclub Wandlitz-Barnimer Land und organisiere Geld- und Sachspenden.

Das Thema Bildung stand auch bei Bürgermeisterin Jana Radant im Vordergrund ihres Ausblicks auf 2017. Investitionen in eine gute Kinderbetreuung lohnten sich für Kinder und Eltern, aber auch für die Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt. Die Gemeinde werde daher in den nächsten Jahren die Zahl der Kita-, Hort- und Schulplätze weiter erhöhen. Im Schnitt würden in der Gemeinde im Jahr 156 Babys geboren, 40 Kinder kämen durch Zuzüge hinzu. So entstehe bis 2010/21 ein zusätzlicher Bedarf von 130 Plätzen im Krippen- und Kitabereich sowie im Hortbereich ein Mehrbedarf von etwa 152 Plätzen. Die Antworten darauf: Basdorf und Klosterfelde erhalten eine neue Kita. In Wandlitz und Schönwalde sollen die Kitas ergänzende Räume erhalten. Im Schulbereich werden die Investitionen fortgesetzt. So sei in Klosterfelde zunächst einmal der Bau einer neuen Mensa vorgesehen. Die Grundschule Basdorf soll die derzeit von der Kita genutzten Räume wieder zurückerhalten und auch in Wandlitz wird ein Anbau zur Essensversorgung mit ergänzenden Klassenräumen geprüft. In diesem Jahr stehen insgesamt 2,1 Millionen Euro für Planungen und Bauausführungen bereit. Bis 2018 werden die Aufwendungen im Kita- und Schulbereich bei mehr als zehn Millionen Euro liegen. Nicht zuletzt verwies die Bürgermeisterin darauf, dass der Personalbereich seit 2015 mit 22 neuen Kräften in den Kitas und in der Verwaltung gestärkt wurde.

Erfreut reagierte Jana Radant auf die Ausführungen von Landrat Bodo Ihrke (SPD). Er verwies auf die im kommenden Monat bevorstehende Entscheidung des Kreistags über den Breitbandausbau auch für den Wandlitzer Bereich. Mit einem zustimmenden Beschluss werde die Finanzierung komplett übernommen. Ebenfalls 2017, so Ihrke weiter, werde die Planung für die neue Zweifeld-Sporthalle für das Gymnasium Wandlitz erfolgen. Und nicht zuletzt kündigte er die gewünschte Verdichtung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Wandlitzer Bereich an, dies allerdings erst zum Ende des Jahres mit dem Winterfahrplan für 2017.