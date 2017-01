Letzter Vorhang fÃ¼r SIX

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) SIX-Fans aufgepasst! Die Band geht zum letzten Mal auf Tour und macht auch Halt in der Havelstadt. Am Samstag, 21. Januar, geben sie ihr Abschiedskonzert im Klubhaus Philipp Müller. Einlass ist 20 Uhr. Nach 25 Jahren ist also Schluss für die Kapelle SIX. So sieht die Band ihre Zeit: 25 Jahre, in denen wir viele Freunde gefunden haben und großartige Konzerte mit den besten Fans der Welt geben durften. Es wird aber auch das Jahr sein, in dem die Band Abschied nimmt. Es wird eine Zeit nach SIX geben, in der Robert und Stefan eigenen Projekten nachgehen werden. Es gibt sicher viele Bands, die dieses Alter nicht erreichen. Wir starten neu. Robert arbeitet an seinem Projekten "Robert Gläser" und "Apfeltraum". Stefan geht dann mit seiner neuen Band "Krähe" auf Tour mit ausschließlich eigenen Songs. Interessierte erhalten Tickets im Internet unter www.eventim.de und www.six-band.de . Der Vorverkauf der Eintrittskarten ist auch an allen Theater- und Konzertkassen möglich.