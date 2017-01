Woidke trifft Kritiker der Kreisreform

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kommt heute in Potsdam mit Kritikern der umstrittenen Kreisreform zusammen. Zu dem Treffen werden die Oberbürgermeister von Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und Cottbus erwartet. Im Anschluss will Woidke die Öffentlichkeit über die Ergebnisse unterrichten. Die drei Städte sollen nach den Plänen der rot-roten Landesregierung ihre Kreisfreiheit verlieren und mit Landkreisen verschmolzen werden. Dies lehnen die Stadtoberhäupter kategorisch ab. Mit der Gebietsreform soll die Verwaltung fit für die Aufgaben der kommenden Jahrzehnte gemacht werden.