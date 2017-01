OHC mit bÃ¤renstarker Abwehr zum vierten AuswÃ¤rtserfolg

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Der Oranienburger HC hat am 16. Spieltag der 3.Handball-Liga Nord seinen vierten Auswärtssieg in dieser Saison gelandet. Am Sonntagnachmittag gewannen die Schützlinge von Trainer Christian Pahl vor 1415 Zuschauern in der Sport- und Kongreßhalle Schwein bei den Mecklenburger Stieren mit 23:17 (11:6). Damit setzten sich die Oranienburger weiter im ersten Tabellendrittel fest.

Schnell waren sie mit 3:0 in Führung gegangen, so dass Schwerins Trainer Danny Anclans bereits nach sechs Minuten seine erste Auszeit nahm. "Ja, wir haben die Schweriner da wohl etwas überrascht, so dass sie schnell versuchen mussten, in ihrem Spiel etwas nachzujustieren. Sie sind dann zwar wieder rangekommen, doch wir ließen uns in der Abwehr nicht aus der Ruhe bringen", berichtete Christian Pahl telefonisch auf der Busrückfahrt. Besonders auf Torhüter Simon Herold konnten sich die Oranienburger in der ersten Halbzeit verlassen, er bot eine überragende Leistung und ließ die Norddeutschen ein ums andere Mal verzweifeln. So konnte der OHC dann mit einem doch beruhigenen Fünf-Tore-Vorsprung in die Kabine gehen. Nur sechs Gegentreffer waren eine überragende Ausbeute.

"Allerdings hätten wir sogar noch etwas höher führen können, denn wir ließen doch einige Bälle liegen. Dazu kam, dass auch der Schweriner Keeper Jan Kominek wieder eine ganz starke Leistung zeigte und in der ersten Hälfte 40 Prozent der Torschüsse hielt", so Pahl.

Auch nach Wiederbeginn ließen die Oranienburger nichts mehr anbrennen, hielten die Hausherren immer auf Abstand und kamen letztlich zum verdienten Sieg. "Ich bin stolz auf das Team. Immerhin sind wir die erste Mannschaft, die in dieser Saison bei den Schwerinern gewonnen hat", so das Fazit vom Coach.

Ein wenig zwiespältig sind nun die Gefühle, weil der OHC am kommenden Wochenende nicht spielt. "Damit verlieren wir etwas den Rhythmus. Das heißt für uns, dass wir weiter wie in der Vorbereitung trainieren werden, die Schwerpunkte also auf Kraft und Athletik legen", blickt Pahl voraus. In zwei Wochen, am 28.Januar, steigt dann das nächste Auswärtsspiel beim Tabellendritten HSV Hamburg, bevor die Oranienburger am 4.Februar ihr erstes Heimspiel des Jahres gegen den VfL Fredenbeck absolvieren. Mit 21:11 Punkten und Rang fünf ist die bisherige Bilanz auf jeden Fall äußerst positiv.