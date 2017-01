Prozess nach GroÃŸfeuer in FlÃ¼chtlingsheim

artikel-ansicht/dg/0/

Düsseldorf (dpa) Weil er nach einem Streit über das Fasten im Ramadan eine Flüchtlingsunterkunft in Brand gesetzt haben soll, steht ein 27-Jähriger von heute an in Düsseldorf vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm besonders schwere Brandstiftung vor.