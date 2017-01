Mutter des getÃ¶teten Babys in Psychiatrie

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die 34-Jährige, die ihr Baby nach der Geburt in einer Berliner Wohnung getötet haben soll, ist in eine geschlossene Psychiatrie gebracht worden. "Der Beschluss dazu wurde am Sonntag erlassen", sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Baby nach der Geburt lebte und nicht eines natürlichen Todes starb. Die Leiche sei bereits obduziert worden, hieß es. Zu Details, wie das Neugeborene starb, machten die Beamten keine Angaben. Die Frau soll das Baby in der Nacht zum Samstag im Badezimmer der Wohnung eines 54-Jährigen zur Welt gebracht haben. Eine Mordkommission ermittelt.