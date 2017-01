Oberhavel gehÃ¶rt zu den Wendesiegern

artikel-ansicht/dg/0/

Beim Blick auf den Landkreis Oberhavel fällt zunächst auf, dass vieles ins Plus tendiert. So wuchs die Bevölkerung kräftig um mehr als 3 726 auf 207 524 Einwohner an. Wobei ein deutlicher Frauenüberschuss auffällt. Knapp 102 500 Männer stehen gut 105 000 Frauen gegenüber. Das ist übrigens ein Brandenburger Phänomen. Kein einziger Landkreis und keine kreisfreie Stadt wird von Männern dominiert. In Brandenburg leben 28 260 Frauen mehr als Männer. Kleiner Einschub zur Erinnerung: Im Jahr 1990 lebten in Oberhavel 169 086 Menschen. Im Gegensatz zu anderen Landkreisen gehört Oberhavel damit zu den Wende-Gewinnern. Die Uckermark hat seit 1990 beispielsweise knapp 50 000 Einwohner verloren.

Positiv ist dabei, dass, obwohl die Bevölkerungszahl zunimmt, der Wald als Erholungsraum nicht parallel schrumpft - im Gegenteil. Oberhavels Waldfläche ist innerhalb eines Jahres um 120 Hektar auf 72 447 Hektar angewachsen. Kurios mutet hingegen an, dass auch die Wasserfläche des Landkreises um zehn Hektar auf 7 211 Hektar angestiegen ist. Das muss ein regenreiches Jahr 2015 gewesen sein. Landesweit ist die Wasserfläche allerdings geschrumpft.

Die Statistiker haben wie jedes Jahr auch die "wichtigen Bodenerhebungen" Brandenburgs aufgelistet. Oberhavel taucht gerade so noch auf dieser Liste auf. Ganz oben mit 201 Metern bis zum Gipfel ist der Kutschenberg im Landkreis Oberspreewald-Lausitz angesiedelt. Die Herrenberge südwestlich von Fürstenberg bei Tiefenbrunn kommen immerhin auf 108 Meter und sind damit die höchste Erhebung in Oberhavel.

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark und Oberhavel gibt es die meisten "reichen" Haushalte. Laut Statistik verfügen in Potsdam-Mittelmark 41,8 Prozent der Privathaushalte über mehr als 2 600 Euro Haushaltsnettoeinkommen. Dann folgt Oberhavel mit 36,6 Prozent. Die Kehrseite ist, dass in Oberhavel auch 10,5 Prozent der Haushalte weniger als 900 Euro im Monat Netto zur Verfügung haben.

2015 gaben sich in Oberhavel 1 210 Paare das Ja-Wort, nur in Oder-Spree wurde brandenburgweit mehr (1 284 Mal) geheiratet. Passend dazu die Zahl der Geborenen: In Oberhavel erblickten 1 673 Babys lebend das Licht der Welt, 38 mehr als 2014. Es gab aber auch mehr Gestorbene. Ihre Zahl stieg um 228 auf 2 405 Tote an.(Kommentar Seite 2)