artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) . Design: Als einen der kleinsten Geländewagen im Land bringt Suzuki im Januar den Ignis an den Start. Der 3,70 Meter kurze Suzuki Ignis wurde als Geländewagen entwickelt. Es gibt ihn auf Wunsch auch mit Allradantrieb und einem speziellen Traktionssystem, das die Räder einzeln abbremst und auch in schwierigem Gelände gut vorankommen soll.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544925/

Ausstattung: Weil Suzuki vor allem junge Kunden ansprechen will, haben die Japaner ein aufwendiges Infotainmentsystem mit Touchscreen und Smartphone-Integration eingebaut. Außerdem gibt es eine in dieser Klasse eher seltene Frontkamera, die den Abstand überwachen, vor Fußgängern warnen und bei der Spurführung unterstützen soll. Aber der Ignis will laut Suzuki auch mit praktischen Tugenden punkten. Deshalb kann man zum Beispiel die geteilte Rückbank verschieben und so den Stauraum variieren. Maximal fasst der Ignis 1100 Liter, bei voller Bestuhlung sind es mindestens 260 Liter.

Motor: In Fahrt bringt den Ignis laut Suzuki ein 1,2 Liter großer Benziner, der 66 kW/90 PS leistet und 120 Nm entwickelt. Je nach Konfiguration braucht er von 0 auf 100 km/h zwischen 11,8 und 12,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Suzuki mit 165 bis 170 km/h an. Der Verbrauch liegt bei 4,6 Litern für den Fronttriebler und 5,0 Liter für die Version mit Allradantrieb (Kohlendioxid-Ausstoß 104 bzw. 114 g/km). Bestellt man gegen Aufpreis den so genannten Mild-Hybrid, geht er um etwa zehn Prozent auf 4,3 Liter (97 g/km) zurück.

Fazit: er kurze Fünfsitzer Suzuki Ignis kostet mindestens 11 900 Euro, teilt der japanischer Hersteller mit.