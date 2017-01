Dacia Sandero

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) . Design: Der neue Look des Sandero ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem einheitlichen Look für die Dacia Modellfamilie. Referenzmodell ist dabei der Kompakt-SUV Duster. Von ihm übernimmt der Sandero den Kühlergrill mit wabenförmigem Gitter und die in drei Segmente unterteilten Hauptscheinwerfer. Die Lichtquellen zeichnen sich durch moderne Technik und elegante Optik aus. Zu den drei separaten Feldern für Blinker, Fern- und Abblendlicht kommt außen ein separates Feld mit vier waagerecht übereinander angeordneten LED-Rechtecken für das Tagfahrlicht hinzu.