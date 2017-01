AusflÃ¼ge in die winterliche Niederlausitz

artikel-ansicht/dg/0/

Wanninchen . Das Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum in Wanninchen bei Luckau wartet in diesem Winter mit ganz neuen Angeboten für große und kleine Naturfreunde auf. Erstmals können Interessierte sich im Spurenlesen üben, mehr über heimische Eulen erfahren und den Singschwänen ganz nah kommen. Auf Ferienkinder wartet eine entdeckungsreicher Tag rund um das Thema "Tiere im Winter".

Zur Exkursion "Spurenlesen im Winter" lädt das Natur-Erlebniszentrum Wanninchen am Samstag, 14. Januar, um 14 Uhr ein. Wildnis-Pädagoge Michael Hauptvogel führt die Teilnehmer durch den Wald und an der Bergbaufolgelandschaft entlang, wo unterschiedliche Tierspuren wie Pfotenabdrücke, Wohnbauten und Fraßspuren zu finden sind. Dabei gibt es viel Interessantes über Verhalten, Bewegungsformen und Überlebensstrategien der heimischen Tierwelt zu erfahren. (Preis: 2 Euro)

Was unsere Tiere im Winter machen, erfahren Ferienkinder am Donnerstag, 2. Februar, von 10 bis 15 Uhr. Wer verschläft die kalten Monate, wer sucht trotz Kälte nach Nahrung und welche Tiere sind in den warmen Süden verschwunden? Bei schönem Winterwetter geht es auf Entdeckungstour über das Natur-Erlebnisgelände und in den Görlsdorfer Wald. Bei ungemütlichem Wetter sorgen spannende Alternativen im Haus für einen abwechslungsreichen Ferientag. (Hier sollte etwas Verpflegung mitgebracht werden; Preis: 3 Euro)

Am Freitag, 3. Februar, wird unter dem Titel "Käuzchen im Winterwald" zur Exkursion (16.00 Uhr) und zum Vortrag (18.30 Uhr) rund um die lautlosen Jäger der Nacht eingeladen. Die Familie der Eulen hat zahlreiche Anpassungen an ihre nächtliche Aktivität entwickelt, was sie zu Spezialisten in der Vogelwelt macht. Die Besucher erfahren bei einer winterlichen Exkursion durch den Görlsdorfer Wald und beim anschließenden lebhaften Vortrag mehr über die Welt der heimischen Eulen. (Preis: 3 Euro)

"Expedition ins Reich der singenden Schwäne" heißt die Exkursion mit dem Kleinbus, die am Samstag, 18. Februar, um 10 Uhr auf dem Luckauer LAGA-Parkplatz beginnt. Die Tour führt zu den Futterplätzen der Singschwäne. Dort können die Besucherinnen und Besucher ihren posaunenklangartigen Rufen lauschen und ihre Balz sowie Nahrungssuche mit Spektiven beobachten. (Preis: 20 Euro; Da die Plätze im Kleinbus begrenzt sind, wird um Anmeldung gebeten; Infos/Anmeldung unter Tel.: 03544/557755 oder wanninchen@sielmann-stiftung.de)