Sondersitzung imÂ Landtag nach Rechten-Aufmarsch in Cottbus

Potsdam (dpa/bb) Nach einem nicht angemeldeten Aufmarsch von Rechtsextremen in Cottbus will die CDU-Opposition im Brandenburger Landtag Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) zu den Hintergründen befragen. Dazu sei eine Sondersitzung des Innenausschusses für diesen Mittwoch oder Donnerstag beantragt worden, teilte die CDU-Fraktion am Montag mit. Dann laufen auch die Plenarsitzungen des Parlaments.