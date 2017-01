Viele kritische Worte beim Neujahrsempfang

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenburg (MZV) Deutlich weniger Gäste waren der Einladung zum Neujahrsempfang 2017 der Gemeinde Wiesenburg/Mark gefolgt. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren gab es viele freie Plätze. Das hing zum einen sicher mit den widrigen Witterungsbedingungen zusammen, andererseits aber auch mit noch nicht ausgeräumten Problemen zwischen Freiwilliger Feuerwehr und Bürgermeister Marco Beckendorf. Denn sowohl der Gemeindewehrführer und sein Stellvertreter fehlten und der Reetzer Ortswehrführer ebenfalls. "Ich halte das für einen ernst zu nehmenden Denkanstoß und Mut dieser drei Kameraden, das zu tun, die damit durchaus nicht das Handtuch werfen wollen und werden, sondern damit eigentlich nur aufzeigen, dass es an der Zeit ist, endlich alle angestauten Probleme innerhalb der Feuerwehr auf den Tisch zu legen", so die Vorsitzende der Gemeindevertretung Marion Gante in ihrer Ansprache. Sie kritisierte in diesem Zusammenhang auch den "Landesvater" Dietmar Woidke. Wenn dieser in seiner Neujahrsrede ausführt: "Für die innere Sicherheit in unserem Land sollten wir mit zusätzlicher Ausrüstung und Mitteln für Polizei und den Brand- und Katastrophenschutz alles nötige tun" und das im nächsten Atemzug wieder aufhebt, indem die Fördermaßnahmen für den Erwerb des Feuerwehrführerscheins gestrichen werden, ist das für sie ein Widerspruch. "Nicht alles kann man immer nur mit Einsparungen und Kürzungen lösen und das gerade bei den auf freiwilliger Basis tätigen Feuerwehrmännern und -frauen, die wir alle brauchen, denn gerettet werden möchte jeder im Brand- und Katastrophenfalle", so Marion Gante. Das gilt ebenso für die Arbeit der Feuerwehr in der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Es waren 2016 viele Einsätze zu verzeichnen, die alle Kameraden der FFW sehr forderten, wie unter anderem der zweimalige Einsatz im ehemaligen Kreisbetrieb für Landtechnik. Es zeigte sich, dass ein gut organisierter Einsatz der Wehren mit Fahrzeugen, Technik und den Kameraden selbst das Non-Plus-Ultra für den Notfall ist und ein positiver Aspekt gegenwärtiger und künftiger FFW-Arbeit. "Dazu gehört auch, sich kameradschaftlich auch mal für die Probleme in den anderen Ortswehren als nur in den eigenen zu interessieren und mit stark zu machen, wie zum Beispiel zu unterstützen beim bisher erfolglosen Kampf der Ersatzbeschaffung für den in Reetz nach 38 Dienstjahren aus dem Verkehr gezogenen W 50, der auf seinen Ersatz wartend immer noch im Feuerwehrgerätehaus steht. Hier ist unser Bürgermeister gefragt, Mut zu haben und seine Ablehnung des Angebots eines preiswerten gebrauchten, fast gleichwertigen W 50, was in den letzten Tagen auf seinem Schreibtisch lag, nochmals zu überdenken, zumal hier auch die Befürwortung und Empfehlung des Kreisbrandmeisters vorlag", so Gante. Damit könnte man das Problem in Reetz ohne teure zusätzliche Investition lösen. Günstige Chancen darf man nicht vergeben, so die Vorsitzende der Gemeindevertretung. Auch bei knappen Kassen ist Geld ist immer nur Mittel zum Zweck und der Zweck ist die Brandschutzbekämpfung, gut ausgerüstet, zur Sicherheit der Bürger. Das geht uns alle an.