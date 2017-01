Verdiente Premnitzer ausgezeichnet

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) Es war schon ein besonderer Neujahrsempfang, der am Freitag im Gasthaus Retorte in Premnitz stattfand. Im zurück liegenden Jahr hatte es in der Stadt zwei prominente Wechsel in der Politik gegeben. So ist seit September Ralf Tebling (SPD) der neue Bürgermeister in der "Stadt voller Energie".

Wie in jedem Jahr durften sich auch diesmal vier verdiente Premnitzer in das Ehrenbuch der Stadt einschreiben. Eingerahmt von Christian Peter (li.) und Ralf Tebling (re.) stehen hier Manuela Bollnow, Rainer Schwartze, Heinz Br├Ąsicke und Ralf K├╝hn (v.li.). © Euent

In den vergangenen Jahren war er als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung zwar auch immer dabei, als Bürgermeister war es aber sein erster Empfang. Die Rolle des Stadtverordnetenvorsitzenden füllt nun Christian Peter (CDU) aus, der in dieser Position seine erste Grußrede hielt. Für Roy Wallenta war es nun der erste, auf dem er als "Alt-Bürgermeister" begrüßt wurde. Eine weitere Premiere gab es in der musikalischen Gestaltung. Diese oblag dem Chor der neuapostolischen Kirchengemeinde der Stadt.

Nicht neu war der Dank an das Ehrenamt, das zu diesem Neujahrsempfang aber trotzdem besonders im Mittelpunkt stand. Er und Christian Peter hätten bewusst auch Vorsitzende der Vereine eingeladen, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen würden, so Ralf Tebling. Das Ehrenamt sei eine der größten Stützen der Gesellschaft, sagte Christian Peter. Den Einsatz und Zeitaufwand, den die Ehrenamtlichen bringen würden, könne man gar nicht wett machen, so Peter weiter.

Eine schöne Tradition ist es, dass sich immer zum Neujahrsempfang verdiente Premnitzer in das Ehrenbuch der Stadt eintragen dürfen. Als Erste wurde Manuela Bollnow nach vorn gebeten. Sie ist seit vielen Jahren in der Kleingartensparten "Gute Hoffnung" aktiv. Es sei auch ihrem Einsatz zu verdanken, dass das dortige Vereinsgebäude offen sei, sich wirtschaftlich selbst trage und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehe.

Trotz seines Umzugs nach Rathenow engagiert sich Heinz Bräsicke weiterhin in der Ortsgruppe des Blinden- und Sehbehindertenverbands, die er auch lange leitete. Für ihn wurde extra eine Abschrift der Ehrung in zu ertastender Brailleschrift angefertigt.

Die dritte Ehrung nahm Rainer Schwartze entgegen. Sein Metier ist die Freiwillige Feuerwehr Mögelin. Schon 1980 sei er eingetreten, war in all den Jahren Wehrführer, stellvertretender Wehrführer und hob den Förderverein der Feuerwehr mit aus der Taufe. Dort ist der stellvertretender Vorsitzender.

Zuletzt, aber sicher nicht weniger berechtigt, durfte sich Ralf Kühn in das Ehrenbuch eintragen. Er ist seit 1967 (!) Mitglied im TSV Chemie Premnitz und leitete seit ab 1984 die Bowling-Abteilung. Seit 2004 ist er für die Kassen- und Buchführung im Verein zuständig. Zusätzlich organisiert er die Hausliga Bowling.

Einen besonderen Appell an alle anwesenden und nicht anwesenden Bürger richtete der Stadtverordnetenvorsitzende. Er forderte auf, sich an den Sitzungen der SVV zu beteiligen und auch das Rederecht in den Einwohnerfragestunden zu nutzen.