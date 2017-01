Abschied von Pfarrer JÃ¼rgen Kautz

artikel-ansicht/dg/0/

Fläming (MZV) Pfarrer Kautz, der über ein Vierteljahrhundert in Reetz, Reppinichen und Medewitz gewesen ist und seinen Ruhestand in Belzig verlebte, ist am letzten Tag des Jahres 2016 entschlafen. Dass er ein geistliches Leben führen und Pfarrer werden würde, war ihm nicht an der Wiege gesungen. Als ausgebildeter Bierbrauer und studierter Gärungstechnologe ohne besondere Beziehungen zu Gott, hat die Begegnung mit seiner Frau Ellen ein neues Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen, er kam zur Kirche und später auch zum Theologiestudium.

Seine ersten Stationen waren Neuruppin und Angermünde, 1973 kam er als letzter Pfarrer (bis 2001) dort mit bereits vier Kindern nach Reetz (ein fünftes wurde später geboren). Er kümmerte sich um den Erhalt der Gebäude und setzte einen besonderen Schwerpunkt in der Suchtgefährdetenhilfe. Durch das Engagement seiner Kinder konnten in den Neunzigerjahren auch "Kirchenwochen" in Reetz durchgeführt werden, die viele Menschen in der Region zum Glauben gebracht haben.

Wir sind dankbar für den Seelsorger und Bruder, der bis zuletzt Haltung bewahrte und einen klaren inneren Kompass besaß. Zuletzt hat er wie Mose gebetet: "Lass mich deine Herrlichkeit sehen." Das ist nun in Erfüllung gegangen. Die Kirchengemeinden im Fläming senden mit diesem kleinen Beitrag einen lieben Gruß an seine Frau und seine Kinder und die große Familie - wir bleiben in Christus verbunden!