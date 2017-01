artikel-ansicht/dg/0/

Alle Jahre wieder brennt der Weihnachtsbaum

Premnitz (MOZ) Zum traditionellen Neujahrsfeuer 2017 luden am Samstag die Freiwillige Feuerwehr und die Stadt Premnitz ein. Dazu konnten die Bürger ihre Weihnachtsbäume am See zum Verbrennen abgeben.

Feuer fasziniert die Menschen seit eh und je. Vielleicht auch ein Grund, warum viele ihren trockenen Weihnachtsbaum in Flammen aufgehen lassen. Am Premnitzer See hatten die Feuerwehrleute am Samstag alle Hände voll zu tun.



