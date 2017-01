Maradona soll EhrenbÃ¼rger von Neapel werden

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Neapel (dpa) - Fußballlegende Diego Maradona soll Ehrenbürger von Neapel werden. Aus diesem Anlass soll es am 10. Mai, 30 Jahre nach dem Gewinn des ersten Meisterschaftstitels des SSC Neapel, eine große Feier geben, hieß es am Montag beim Presseamt der Stadt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544962/

Diego Maradona in Schlips und Kragen.

Diego Maradona in Schlips und Kragen. © Patrick Seeger/dpa

Der frühere argentinische Weltklasse-Fußballer spielte von 1984 bis 1991 bei dem neapolitanischen Club. In Neapel wird er noch immer verehrt.

Am Montag soll das Wirken Maradonas schon musikalisch gewürdigt werden. Die Show über den 56-Jährigen im Teatro San Carlo in Neapel - einem der ältesten Opernhäuser der Welt - hatte Kritik ausgelöst: Ein Musiktempel habe nichts mit Fußball zu tun, sagte der Komponist und Opernregisseur Roberto De Simone.

Maradona wird bei der Aufführung «Maradona Live «Tre volte 10»» auch im Publikum sitzen, er ist seit Samstag in Neapel. Für die Neapolitaner sei er so etwas wie die erste große Liebe, «etwas, das man nie vergisst», sagte Maradona am Sonntag im Fernsehen.