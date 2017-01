artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg/Havel (dpa) Eine Mutter hat in Brandenburg/Havel ihre sechjährige Tochter mit dem Auto überrollt und schwer verletzt. Die 31-Jährige habe bei dem Unfall am Sonntagabend die Lüftung in dem Fahrzeug einschalten wollen und dabei offenbar den Zündschlüssel zu weit gedreht, berichtete die Polizei am Montag. Da der Rückwärtsgang eingelegt war, ruckelte das Auto los und erfasste das Kind, das am Heck auf das Einsteigen gewartet hatte. Das Mädchen wurde mit schweren Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht.