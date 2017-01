Reus beim BVB wieder im Mannschaftstraining

artikel-ansicht/dg/0/

Dortmund (dpa) Fußball-Nationalspieler Marco Reus wird bei Borussia Dortmund zu einer Option für den Einsatz in der Bundesligapartie am Samstag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen.

Der 27-Jährige absolvierte am Montag die 70-minütige Einheit mit dem Team von Chefcoach Thomas Tuchel ohne Probleme. Reus musste im BVB-Trainingslager in Marbella zuletzt wegen einer Muskelverletzung pausieren. Am Dienstag (18.30 Uhr) bestreitet der Tabellensechste BVB beim Drittligisten SC Paderborn den letzten Härtetest vor dem 17. Erstligaspieltag.