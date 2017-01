VerhÃ¤rtete Fronten bei SpitzengesprÃ¤ch zur Kreisreform

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Im Streit um die Kreisgebietsreform in Brandenburg bleiben die Fronten auch nach einem Spitzengespräch verhärtet. "Wir als Oberbürgermeister sind nicht gekommen, um zu verhandeln", sagte Brandenburgs Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann (CDU) am Montag nach einem Treffen mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Die Stadtverordnetenversammlung habe ihr dazu kein Mandat erteilt.Woidke warf den Städten "Pauschal-Opposition" vor und zeigte sich von dem Gespräch enttäuscht. "Ich hatte mit mehr gerechnet", sagte Woidke nach dem Treffen in der Staatskanzlei. Eigentlich habe er gehofft, konkret über verschiedene Veränderungen diskutieren zu können.