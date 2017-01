Einbrecher rasen erneut in Drogeriemarkt

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Dritter Fall im Havelland: Nachdem es Einbrecher bereits vor wenigen Tagen in Dallgow und Brieselang auf Drogeriemärkte abgesehen hatten, haben Unbekannte nun am Sonntag erneut in Brieselang zugeschlagen.

So wurden gleich mehrere Zeugen am frühen Sonntagmorgen durch einen lauten Knall aus ihrem Schlaf geweckt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 3.09 Uhr ein dunkles Fahrzeug rückwärts in den Drogeriemarkt, wobei die Glasschiebetüren stark beschädigt wurden. Kurze Zeit später flüchteten mehrere dunkel bekleidete Männer mit dem Wagen in Richtung Hans-Klakow-Straße. Eine Zeugin konnte das Kennzeichen des Tatfahrzeuges notieren. Laut Angaben der Polizei war dies jedoch bereits im Dezember zur Fahndung ausgeschrieben worden, nachdem es ebenfalls für Diebeshandlungen in Berlin genutzt worden war. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben indes erfolglos. Kriminaltechniker sicherten Lackspuren & Co.. Zur Schadenshöhe und zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zu allen Blitzeinbrüchen dauern an.

Zuletzt stahlen die Diebe in Dallgow und Brieselang Parfümflakons. Auch in Velten (Oberhavel) hatte es zuletzt einen ähnlichen Fall gegeben. Dort rasten am vergangene Freitag die Einbrecher gleichfalls rückwärts mit einem Wagen in den Eingangsbereich und bedienten sich. Ob es sich um eine Bande handelt, die sich für die Vielzahl von Fällen im Land verantwortlich zeigen könnte, wollte die Polizei weder bestätigen noch dementieren.