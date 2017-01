Cannabis als Medizin rÃ¼ckt nÃ¤her

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Cannabis auf Rezept rückt in Deutschland näher. Ein Schritt zu einer Aufhebung des allgemeinen Cannabisverbots solle die Freigabe des Stoffs als Medizin aber nicht sein, sagte die Drogenbeauftragten Marlene Mortler beim Besuch einer Palliativstation in Berlin.

