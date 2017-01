Zu Hause ohne Punkte

artikel-ansicht/dg/0/

Dabei begann das Spiel gegen den Berliner VV furios. Die SFB-Frauen starteten mit Selbstbewusstsein und Kampfkraft, spielten variabel und behielten in vielen umkämpften Ballwechseln die Nerven. Anne Storch, nach langer Pause wieder dabei, zeigte sich dabei als echte Verstärkung. Auch Vivien Malyska auf der Mittelblockerposition spielte neben Annett Engel eine starke Partie und war an zahlreichen erfolgreichen Ballwechseln beteiligt. Da die Annahme um Jody Heidel sehr stabil stand, gelang den Brandenburgern ein von den Fans umjubelter 25:22-Satzgewinn, der hoffnungsvoll stimmte. Engel gelang der entscheidende Punkt in der Mitte mit einem kraftvollen Schmetterschlag und sorgte damit für Optimismus im Team und auf den Rängen.

Die Gäste aber stellten sich im Satz zwei besser auf das Brandenburger Spiel ein und hatten deutliche Vorteile im Aufschlagspiel. Insbesondere Theresa Lammel mit der Nummer 11 setzte die Gastgeberinnen unter Druck, die sich aber zur Satzmitte in Annahme und Abwehr steigerten. Sie erzielten zunächst den 8:8-Ausgleich und gingen sogar mit schnellem Angriffsspiel erneut in Führung (10:8).

Diese Energie brachten die Brandenburgerinnen später noch einmal auf, als sie nach erneutem Rückstand zum 18:18 ausglichen, dann aber dem Endspurt des BVV nichts mehr entgegenzusetzen vermochten. Während die Berliner Außenangreiferinnen nun zu oft am Block vorbei punkteten, gelang es dem SFB zu selten, eigene Angriffe in Punkte zu verwandeln.

Der 1:1-Satzausgleich zu diesem Zeitpunkt war noch kein Beinbruch, aber als gleich zu Beginn des dritten Abschnitts die Gäste wiederum durch starke Aufschläge und erfolgreiche Außenangriffe nach Punkten davonzogen, brach das Spiel des SFB ein.

In der Körpersprache und in zu vielen missglückten Aufschlägen spiegelte sich jetzt die Angst wider, erneut vor heimischem Publikum zu verlieren. Der Zwischenspurt, bei dem die Brandenburgerinnen den zeitweiligen Sechs-Punkte-Rückstand auf 14:16 verkürzten, brachte die nun selbstbewussten Berlinerinnen nicht mehr aus der Bahn. Sie zogen ihr ruhiges und souveränes Spiel durch.

Dabei wurde es ausgerechnet gegen Ende des vierten Satzes noch einmal deutlich, dass auch der BVV an diesem Tage verwundbar war. Nachdem keiner mehr an ein Aufbäumen des SFB beim Stand von 18:12 glaubte, setzten die Brandenburgerinnen noch einmal alles auf eine Karte und verkürzten Punkt um Punkt auf 19:22. Jody Heidel in der Abwehr, später zum MVP gewählt, und vor allem Vivien Malyska brachten noch einmal Schwung in die Aktionen des Gastgebers. Berlin ließ jedoch nichts mehr anbrennen und hielt den SFB auf Distanz.

So schmerzlich diese 1:3-Niederlage für den SFB ist, umso stärker ist gerade jetzt eine Reaktion des gesamten Teams gefragt.

Ausgerechnet diesen Sonnabend (21. Januar) geht es zum Spitzenreiter TSV Tempelhof - ein Spiel, bei dem außer Selbstvertrauen und Spielpraxis nichts zu holen sein dürfte. Eine Woche später steht bereits eine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt im Spiel gegen den Marzahner VC auf dem Programm. Die Brandenburgerinnen sind wild entschlossen, bis dahin Lösungen für einen starken Heimauftritt zu finden.

SFB 94: Heidel, Schilke, Malyska, Engel, Storch, Jeworski, Raddatz, Neuberger, Grellmann, Borrmann, Zacharias.