Betrunkene Nazis grÃ¶len in S-Bahn

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zwei Männer haben in einer S-Bahn zwischen Ostkreuz und Köpenick den Hitler-Gruß gezeigt und rechtsradikale Parolen gegrölt. Zuvor hätten die Männer im Alter von 40 und 43 Jahren eine Frau, die mit ihren Kindern unterwegs war, fremdenfeindlich beleidigt, teilte die Polizei am Montag mit. Andere Fahrgäste schritten bei dem Vorfall am Samstag ein und riefen die Polizei. Die Beamten nahmen die Nazis am S-Bahnhof Köpenick in Gewahrsam. Die Männer waren beide betrunken. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen und sucht die Frau, die die Männer beleidigt hatten, als Zeugin.