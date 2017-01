artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zwei Tage nach einem erneuten Einbruch in das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe fahndet die Polizei nach den Tätern. Die Versicherung der bestohlenen Juwelierkette setzte eine Belohnung von 50 000 Euro für Hinweise zur Beute und den Tätern aus. Ob es bereits konkrete Hinweise gibt, teilte die Polizei am Montag nicht mit. Die Einbrecher hatten am frühen Samstagmorgen Schmuck und Uhren mit einem Wert in einem mindestens mittleren sechsstelligen Bereich erbeutet.