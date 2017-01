Klare Ansage zur Rettungsgasse

artikel-ansicht/dg/0/

Mitten durch: Bei zwei Spuren in eine Fahrtrichtung ist die Rettungsgasse einfach in der Mitte zu bilden. Doch bei sechs oder acht Spuren? Seit 2017 regelt die Stra├čenverkehrsordnung klar und anschaulich, wie eine Rettungsgasse zu bilden ist. © picture alliance / dpa

Herr Reinhardt, kürzlich habe ich gelesen, dass offenbar vielen Kraftfahrern unklar ist, wie sie nach einem Unfall auf der Autobahn eine Rettungsgasse bilden müssen. Ist die Änderung in der StVO jetzt eine Reaktion darauf?

Ja. Bei der Rettungsgasse ist es immer relativ klar gewesen, wenn die Straße nur zwei Spuren pro Richtung hat.

Einer links, einer rechts.

Korrekt. Problematisch wird es dann, wenn wir mehrere Spuren in einer Richtung haben. Wir haben mittlerweile Autobahnen, die drei bis hin zu acht Spuren haben in eine Richtung, manchmal im Zusammenhang mit Einmündungen beziehungsweise Tangenten von Autobahnzubringern. Jetzt gibt es eine klare Ansage: Die Rettungsgasse muss gemacht werden zwischen dem äußerst linken und dem rechts daneben liegenden Fahrstreifen.

Da ist es dann egal, ob vier-, fünf- oder achtspurig? Die Formel lautet: eine Spur links, drei rechts, eine links, vier rechts, oder eine links und sieben rechts.

Genau das ist jetzt die Klarstellung. Die Regelung stammte ursprünglich aus der Zeit, als es hauptsächlich nur zwei Spuren pro Richtung gab.

Kann man für ein Fehlverhalten belangt werden?

Ja, wenn Sie konkret einen Rettungswagen behindern, können Sie mit einem Verwarngeld oder Bußgeld belangt werden. Aber so ein Fehlverhalten kann noch eine ganze Reihe von anderen Folgen haben, wenn der Rettungswagen nicht rechtzeitig am Unfallort mit Verletzten eintrifft. Hier kommt es oft auf jede Sekunde an. Auch wenn die Räumtechnik nicht zu dem Unfall kommen kann, dauert es für alle anderen Verkehrsteilnehmer länger und alle sind genervt.

Die neue Regelung ist einprägsam und leicht verständlich, gleichzeitig wurde im Zusammenhang mit der Rettungsgasse der Begriff "Stockender Verkehr" präzisiert. Warum?

Jetzt ist klar: Stockender Verkehr heiß Schrittgeschwindigkeit fahren oder Stillstand. Das war wichtig im Fall einer juristischen Auseinandersetzung. In Deutschland gibt es immer Fahrzeugführer, die gern, wenn sie von der Polizei belangt werden, vor Gericht gehen und behaupten: Ich musste hier gar nicht so und so reagieren. Jetzt haben wir in solchen Fällen eine Rechtssicherheit.

Nach den neuen Regelungen können Tempo-30-Zonen jetzt von den Kommunen an Unfallschwerpunkten wie vor Schulen, Kitas und Altenheimen leichter eingerichtet werden. Was hat das für Auswirkungen für die Polizei?

Die Polizei muss den Verkehr überwachen und kontrollieren. Wenn das Schuljahr beginnt, ist das für die Polizei immer ein Hauptthema und wenn dort vermehrt Tempo-30-Zonen sind, müssen wir das eben auch vermehrt überwachen.

Was verändert sich für Radfahrer ab 2017?

Besonders wichtig ist hier, dass jetzt Erwachsene ihre Kinder bis acht Jahre, die auf dem Gehweg fahren dürfen, auch auf dem Gehweg begleiten können. Das ist ein Bruch mit einer seit Jahrzehnten üblichen Verfahrensweise. Vorher durften die Kinder auf dem Gehweg fahren und die Erwachsenen musten sie von der Straße aus begleiten. Wir haben es den Kindern und Erwachsenen immer anders beigebracht. Hier müssen wir auch umdenken. Aber nach wie vor gilt, dass die Fußgänger auf dem Gehweg bevorrechtigt sind.

Also ist Vorsicht und Rücksichtnahme seitens der Radler angebracht?

Richtig. Man darf zwar auf dem Gehweg fahren, sich aber nicht den Weg erzwingen.

Bislang galt für Radfahrer an Kreuzungen auch die Fußgänger-Ampel. Wurde es grün, konnte Fußgänger und Radler starten, während die Autofahrer noch etwas auf ihr Grün warten mussten. Das ist jetzt anders - oder?

Richtig und ganz einfach. Jetzt haben sich Radfahrer an die Autofahrer-Regeln zu halten.

Was ändert sich bei den leicht motorisierten Rädern wie E-Bike und Pedelec?

Also man unterscheidet zwischen E-Bike und Pedelecs. Man macht den Unterschied an der Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern fest. 25 km/h ist die Geschwindigkeit, die ein normaler Radfahrer geradeso erreicht, wenn er richtig strampelt - von Rennradfahrern mal abgesehen. Deswegen sagen die Regeln, Fahrzeuge, die maximal 25 km/h erreichen, dürfen jetzt auch die Radwege nutzen und für andere, die die schneller sind wie die Pedelecs, die sind quasi dem Mofa gleichgestellt. Diejenigen, die schneller sind als 25 km/h, brauchen eine Prüfbescheinigung, sie müssen einen Helm tragen und ein Versicherungskennzeichen haben, also versichert sein.

Gibt es etwas Neues in Richtung Handy am Steuer?

Handyverbot am Steuer gibt es schon.

Ja, sicher, aber es gibt ja auch Tablets, die während der Fahrt genutzt werden und den Fahrer garantiert genauso ablenken wie SMS-Schreiben am Steuer.

Der Verkehrsrechtstag hat sich für für ein Tablet-Verbot ausgesprochen. Aber für uns als Polizei gilt nur das vorliegende Recht und das sieht ein Verbot bis jetzt nicht vor.