Millionenplus im Neuruppiner Jahresabschluss

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544999/

Im Haushaltsplan der Stadt war für 2011 noch von einem Fehlbetrag von rund 1,67 Millionen Euro ausgegangen worden. Damals war beabsichtigt worden, das Minus durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage beziehungsweise im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung auszugleichen. Mit dem nun errechneten Plus von rund 1,84 Millionen Euro in der Ergebnisrechnung ist ein deutlich besseres Resultat erzielt worden. Auch in der Finanzrechnung wurden die Erwartungen übertroffen. Die Stadt war von einem Defizit von rund sechs Millionen Euro ausgegangen. Im Gesamtergebnis wird nun aber lediglich ein negativer Saldo von rund 318000 Euro festgestellt.

Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) begrüßte das Ergebnis im Jahresabschluss am Freitag. "Wir wussten ohne den Abschluss ja bisher auch für die Jahre nach 2011 nicht genau, wo wir stehen. Jetzt gibt es aber die Hoffnung, dass sich dieses positive Ergebnis auch in den Folgejahren fortsetzen wird", schätzte er ein.

Der Jahresabschluss wurde schon längere Zeit vom Rechnungsprüfungsamt des Kreises unter die Lupe genommen. Nun soll das Papier am 25. Januar den Neuruppiner Abgeordneten vorgelegt werden. Am 20. Februar könnte die Stadtverordnetenversammlung dann über die Entlastung von Golde entscheiden. Der Bericht enthält vier Hinweise sowie sieben Beanstandungen, die jedoch vollumfänglich gewürdigt worden seien. Laut der Beschlussvorlage für die Neuruppiner Abgeordneten bestehen aber zur bilanziellen Darstellung des Cashmanagements zwischen der Kämmerei der Stadt Neuruppin und dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises unterschiedliche fachliche Meinungen.

Eine einvernehmliche Lösung, die sowohl kommunal- und haushaltsrechtlichen Vorschriften entspricht als auch praktikablen Ansprüchen genügt, ist für das Problem noch immer nicht gefunden worden. "Hier wurden in der Vergangenheit mehrere Alternativen ohne finales Ergebnis eruiert", heißt es im Abschlusspapier, über das die Abgeordneten nun zu entscheiden haben. Dennoch habe die Kontrolle durch den Kreis ergeben, "den geprüften Jahresabschluss durch den Bürgermeister feststellen und ihn durch die Stadtverordnetenversammlung beschließen zu lassen."