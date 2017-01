Ins neue Jahr gesprungen

artikel-ansicht/dg/0/

In der ersten Gruppe traten die Springeinsteiger an. Die sechs Reiter mussten nacheinander eine Reihe von drei Sprüngen überwinden. Begonnen wurde bei einer Höhe von 65 Zentimetern. Nach jedem Durchgang erhöhten die Reitlehrer Nina und Tanja Tornow die Sprünge um fünf Zentimeter. An der Bande fieberten Eltern, Freunde und Begleiter bei jedem Sprung mit. Zur Sicherheit der doch teilweise nervösen Pferde und Reiter gab es aber erst am Ende den Applaus der Zuschauer. Bei 80 Zentimetern schied die erste Reiterin aus. Die anderen kämpften weiter bis zu einer Höhe von 1,05 Meter. Fehlerfrei schaffte das Jasmin Husung auf ihrer Stute Chentella Negro. Platz zwei belegte Amelie Krumhoff auf ihrem Pony Hexe. Zwischen den ganzen großen Pferden entpuppte sich dieses Paar schnell zum heimlichen Publikumsliebling. Den dritten Platz teilten sich Jasmin Seifert auf Maarah und Philine Beier auf Abendstern.

In der zweiten Gruppe gingen die etwas erfahrenen Springreiter an den Start. Auch hier galten dieselben Spielregeln wie bei der Gruppe zuvor: Wer am letzten Sprung eine Stange reißt, scheidet aus. Die goldene Schleife in dieser Gruppe sicherte sich Sarah Zieten. Auf Samantha kam sie über eine beachtliche Höhe von 1,10 Meter. Platz zwei ging an Greta von Nottbeck und Platz drei an Lucie Nele Kollan auf Aphrodite.

Zuletzt traten vier erfahrene Springreiter vom RFV Wulkow an. Hier ging es zügig an die höheren Sprünge. Bei 1,05 Meter stieg die erste Reiterin aus. Sie hatte ihr persönliches Ziel für das Springen erreicht. Die anderen kämpften noch weiter bis zur 1,25-Meter-Marke. Hier setzte sich Marie Frank auf Amy durch und sicherte sich damit die goldene Schleife. Platz zwei teilten sich Alexandra Jahn auf Mr. M und Frederike Scheel auf Lorlaica le vite. Alle Reiter und Helfer waren sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen an diesem Tag und blicken nun gespannt auf die neue Saison.