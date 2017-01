Sieben jugendliche Sprayer ertappt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Durch einen lauten Knall und die Stimmen mehrerer Männer sind Anwohner der Neuruppiner Karl-Liebknecht-Straße am Freitagabend gegen 22.10 Uhr hellhörig geworden. Als sie anschließend draußen nachsahen, bemerkten sie einen neongrünen Schriftzug mit der Buchstabenkombination "PRC" in einer Größe von etwa 32 mal 20 Zentimetern an der Hauseingangstür. Die herbeigerufenen Polizisten stellten bei der Suche nach möglichen Tätern am Nachbarhaus einen weiteren solchen Schriftzug fest. Befragungen der Anwohner ergaben zudem, dass sich zuvor eine siebenköpfige Gruppe junger Männer in der Gegend herumgetrieben hatte. Ein Jugendlicher wurde später an der Steinstraße an einem Kleidercontainer gesichtet. Er lief weg, als er die Polizei bemerkte. Am Container bemerkten die Beamten erneut denselben Schriftzug. Wenig später trafen die Polizisten eine Gruppe von sieben Jugendlichen, die kontrolliert wurden. Sie führten unter anderem Pyrotechnik, Eddingstifte und Sprühköpfe für Spraydosen mit. Die Utensilien wurden sichergestellt.