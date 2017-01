Forst zieht fÃ¼r Alkoholverbot vor Gericht

artikel-ansicht/dg/0/

Forst (dpa) Die Stadt Forst (Spree-Neiße) will an ihrem Alkoholverbot für Teile der Innenstadt festhalten und zieht vor das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg. "Wir haben deshalb fristgereicht Beschwerde erhoben", teilte Stadtsprecherin Susanne Joel am Montag mit. Bis Ende Januar muss die Verwaltung den Richtern ihre Begründung nachreichen.