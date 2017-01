Durch ihn werden junge Talente zu Meistern

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Wie vielen Kindern und Jugendlichen er schon eine Einführung in den Judosport gegeben hat, das kann Victor Semenko sicher nicht mehr so genau sagen. Fest steht aber: Semenko ist einer, der den Judosport im Landkreis Barnim maßgeblich geprägt hat. Am Sonntag wurde er 60 Jahre alt. Grund genug für seinen Verein, sich einmal für alles zu bedanken.

Judo-Weltmeister und Diplom-Trainer Victor Semenko ist Gründungsmitglied des Judoclub Eberswalde und leitet die sportlichen Aktivitäten des Vereins. Im Judoclub Eberswalde trainieren zur Zeit rund 100 Mitglieder, davon etwa 70 Prozent Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Ganz wichtig ist dem Verein die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund und derzeit vor allem die Integration von Kinder von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

Victor Semenko ist für die Koordination der Trainingseinheiten, der Ausbildung von weiteren Übungsleitern und der Wettkampfeinsätze verantwortlich. Das Training ist überwiegend breitensportlich orientiert, um den Kindern einen Einstieg in den "weißen Sport" zu ermöglichen.

Talente zu erkennen und zu fördern ist das Talent von Victor Semenko. So konnten in den vergangenen Jahren sieben Kinder an die Elitenschulen des Sports in Frankfurt/Oder und Potsdam übergeben werden (Christian Naujoks, Iwana Ossinkina, Benjamin Blohmer, Jörg Onufriev, Danilo Stendel, Diana Onufriev und Nina Thiere). Seine Schüler konnten Deutsche Meistertitel, Europameister- und sogar Weltmeistertitel erringen.

Seit 1987 ist der diplomierte Sportlehrer in Eberswalde tätig. Als Zivilangestellter der Streitkräfte der UdSSR suchte er damals den Kontakt und nahm den Judoport, in dem er Mitglied der Nationalmannschaft der UdSSR war, als Trainer und Wettkämpfer auf.

Victor Semenko kämpfte bis 2011 selbst erfolgreich bei Turnieren in seiner Altersklasse. So konnte er neben jeweils zwei Titeln elf weitere Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften gewinnen.

Von 2003 bis 2013 führte er eine Männermannschaft des Judoclub Eberswalde in der Bundesliga, 2006 sogar in der höchsten Klasse. Die öffentliche Beachtung kam der Entwicklung des Vereins sehr zugute.

Für die persönliche Weiterbildung absolvierte Victor Semenko 2005 bis 2008 ein Studium an der Sporthochschule in Köln und ist nach bestandenem Examen berechtigt, den Titel Diplom-Trainer zu führen.

Anlässlich seines 60. Geburtstags wurde Victor Semenko in Würdigung seines unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatzes zur Förderung des Sports im Auftrag des Präsidenten Wolfgang Neubert mit der Ehrennadel des Landessportbundes ausgezeichnet.

Carsten Juncken erhielt die Ehrennadel des Kreissportbundes für sein Engagement im Judoclub Eberswalde als Mattenarzt. Carsten Juncken feierte ebenfalls am Sonntag seinen 60. Geburtstag. Er ist Unfallchirurg und Oberarzt im Klinikum Barnim.