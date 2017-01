MÃ¼de BÃ¤ren brechen im Derby ein

artikel-ansicht/dg/0/

"Wenn wir am Wochenende gewinnen, dann bin ich mit der Hinrunde zufrieden", hatte Eberswaldes Coach Jens Müller noch im Vorfeld der Partie gesagt. Das kann er nach dem Sieg seiner Herren wohl sein, zumal die Eberswalder nun wieder Boden gut gemacht haben auf dem Weg weiter nach oben. Platz vier - damit kann man zufrieden sein.

Beide Teams brauchten einige Minuten, ehe sie die Anfangsschwierigkeiten überwunden hatten. Florian Smuch brach nach vier Minuten den Bann und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Markus Lenz egalisierte im Gegenzug für die Bernauer Bären zum 1:1. Dann dauerte es wiederum vier Minuten, bis der Gastgeber erneut die Führung zum 2:1 eroberte. Beide Deckungsreihen konnten in den ersten zehn Minuten die gegnerischen Angreifer meistens erfolgreich am Torwurf hindern.

Danach ging es dann etwas schneller voran. Innerhalb von nur vier Minuten fielen sieben Tore und die Gastgeber lagen mit 6:4 in Front. Der Spielstand hätte noch knapper sein, aber Maximilian Prüfer scheiterte mit seinem Siebenmeterwurf am Eberswalder Torhüter Oliver Schulze.

Eberswalde wirkte in der Folgezeit stärker, konnte sich aber nicht entscheidend absetzen. Grund war die schlechte Chancenverwertung der Kreisstädter. So konnte zum Beispiel Ben Hanisch einen Konter nicht im Tor des HSV unterbringen. Als der 1. SV eine Zeitstrafe absitzen musste, gelang Robin Ludwig mit einem Konter in Unterzahl sogar ein Tor (8:5). Die Niederbarnimer ließen sich aber nicht abschütteln und durch Eric Wolf und Maximilian Sprengel kamen die Gäste wieder auf ein Tor heran (8:7). Trotz zweier Herausstellungen gegen die Gastgeber konnten diese mit vier Toren in Folge erstmals eine Fünf-Tore-Führung (12:7) herauswerfen. Den letzten Treffer der ersten Halbzeit erzielten die Gäste zum 12:8-Pausenstand.

Die Partie schien für viele der Zuschauer schon zur Pause entschieden. Zu klar hatte der Gastgeber in der Schlussphase der ersten Halbzeit dominiert. Da hatten sie die Rechnung aber ohne die Bernauer gemacht. Mit vier Toren in Folge hatten die Niederbarnimer innerhalb von nur fünf Minuten zum 12:12 ausgeglichen. Der Ausgang des Spieles war wieder vollkommen offen. Jetzt kam der Auftritt von Michael Wolff vom 1. SV. Nach dem 13:13-Ausgleich von Eric Wolf erzielte der Eberswalder die Tore 13 bis 16 und auch noch das 18. Tor für sein Team. Aber die Bären ließen sich nicht abschütteln. 15:15, 17:16 und 18:17 lauteten die nächsten Zwischenstände.

Es waren jetzt noch zehn Minuten zu spielen und noch war keine Entscheidung gefallen. Zwei Minuten später führte die Reserve des 1 SV mit 20:17 und die Waage schien sich zu Gunsten des Gastgebers zu neigen. Doch die Bären mobilisierten die letzten Kraftreserven und blieben dran. 20:19 und 21:20 es waren nur noch fünf Minuten auf der Uhr. Robin Ludwig nahm sein Herz in beide Hände und erzielte die Tore 22, 23 und 24. Jetzt hatten die Bären keine Kraft mehr, sich zu wehren. Florian Smuch band mit zwei Toren zum 26:20 den Sack endgültig zu.

Holger Findeisen warf das letzte Tor des Spieles, das war aber nur noch Ergebniskosmetik. Mit einem 26:21-Erfolg konnte der 1. SV Eberswalde II seinen Platz in der Spitzengruppe der Landesliga Staffel Nord behaupten, während die Bernauer Bären ins Mittelfeld abrutschten.

SV-Trainer Jens Müller war mit dem Ergebnis, aber nicht mit dem Spiel zufrieden: "Bei einer besseren Chancenverwertung hätten wir es uns viel leichter machen können. So mussten wir fast bis zum Schluss zittern."

Sein Gegenüber, Bernaus Trainer Heiko Manzke, war mit der Leistung seiner Spieler zufrieden: "Meine Jungs waren am Ende völlig ausgepowert. Die Aufholjagd hatte viel Kraft gekostet. Aus Verletzungsgründen wurde unser kleines Aufgebot noch dezimiert und wir konnten zum Schluss nicht mehr wechseln. Es war von beiden Mannschaften ein sehr fair geführtes Spiel."