Raub am Lehnitzsee

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Eine 49-jährige Frau ist am Lehnitzsee Opfer eines Raubs geworden. Sie machte am Sonnabendnachmittag einen Spaziergang auf dem Fußweg am See. Gegen 15.30 Uhr ist ihr dort ein Mann entgegengekommen. Als er auf ihrer Höhe war, erschreckte er sie und nahm ihr die Handtasche weg. Da die Frau von dem Mann verängstigt war, leistete sie keine Gegenwehr und er machte sich mit der Tasche, ihrem Geld und Handy, welches sich in der Handtasche befand, auf und davon. Die 49-Jährige ging zur Polizei und erstattet Strafanzeige wegen Raubes. Der offenbar deutsche Täter soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er war unrasiert und trug eine blaue Wollmütze und Schnür- beziehungsweise Arbeitsstiefel.