Ruhigstes Jahr seit langer Zeit

Auch 2016 gab es einige Brände in Schwedt. Ein Toter war am 30. April nach einem Wohnungsbrand in der Lindenallee zu beklagen. Im Mai brannte ein Anbau in der Berkholzer Straße, im August eine Wohnung in der Lilo-Herrmann-Straße und eine in der Wendenstraße. Im Oktober gab es zwei brennende Autos in der Karl-Marx-Straße zu löschen. Großbrände wie in den Vorjahren gab es 2016 nicht. Auch keinen Feuerteufel, der die Feuerwehr in Atem hielt, wie es vor ein paar Jahren der Fall war und die Einsatzzahlen in die Höhe trieb.

Zum größten Brand 2016, den einer Anlage in der PCK Raffinerie Ende Oktober, musste die Freiwillige Feuerwehr der Stadt nicht einmal zu Hilfe eilen. Die Werkfeuerwehr hatte den Brand selbst unter Kontrolle.

"Wir hatten wirklich ein ruhiges Jahr, was Brände betrifft", bestätigt Stadtwehrführer Heiko Hinsche. "Wir blieben von Flächen- und Waldbränden verschont, obwohl es auch Phasen großer Trockenheit gab. Und es gab keine Großeinsätze wie 2015 der Scheunenbrand in Criewen oder der Schiffsbrand am Hafen. Ganze acht Mal brannte es in Wohnungen, aber kein einziges Mal mit größeren Schäden", sagt Heiko Hinsche. Tatsächlich konnten einige Waschmaschinen-, Küchen- oder Balkonbrände noch im Entstehen gelöscht werden, sodass alle Brände Kleinbrände und die Schäden verhältnismäßig niedrig blieben. Übrigens auch die Schäden, die erst durch den Einsatz entstanden. 2016 kam es mehrmals vor, dass die Feuer-wehr nach dem Einsatz meldete, sie habe die Flammen unter Einsatz der guten alten Handkübelspritze gelöscht. Das mutet zunächst lustig an, wenn unten vor dem Haus eine Armada von vier, fünf modernsten Feuerwehrautos mit Wassertank und Drehleiter auffährt, der Brand aber mit nur einem Handlöschgerät von der Größe eines Wassereimers gelöscht wird. "Das gehört zur Einsatztaktik, dass wir die Mittel einsetzen, die ausreichend sind. Niemand hat etwas davon, wenn wir mit dem C-Rohr löschen und dann alle Wohnungen darunter nass sind", erklärt Hinsche.

Dass in Schwedt Wohnungsbrände häufig klein bleiben, führt die Feuerwehr auf ihre hauptamtlichen Kräfte zurück, die rund um die Uhr einsatzbereit sind. Sie sind wesentlich schneller am Brandort als Freiwillige, die erst von ihrer Arbeit oder von zu Hause zum Gerätehaus müssen.

Der Großteil der Einsätze betraf auch 2016 Hilfeleistungen. 324-mal rückten zumeist die hauptamtlichen Kräfte der Feuer-wehr aus, um Wohnungen zu öffnen, Tragehilfe zu leisten, nach Unfällen Personen aus Autos zu retten oder Stoffe zu binden.