Illegale Graffiti sorgen fÃ¼r Ã„rger

Eberswalde (MOZ) Sie scheuen das Tageslicht und vergehen sich an fremdem Eigentum: Immer wieder treiben illegale Sprüher in Eberswalde ihr Unwesen. Jetzt macht sich auch die Stadtpolitik die Kritik an den Graffiti-Künstlern zu eigen.

Die Dunkelziffer ist groß. Längst nicht jedes illegal angebrachte Graffito wird mehr angezeigt. Und selbst die Sprühaktionen, nach denen dann doch ermittelt wird, schaffen es keineswegs immer in den Polizeibericht. Zuletzt war bekannt gemacht worden, dass unbekannte Täter in der Nacht zum 7. Januar die Fassade eines Mehrfamilienhauses an der Bergerstraße großflächig mit gelber und blauer Farbe beschmiert hatten. Zuvor waren in der Nacht zum 28. Dezember mehrere Farbbeutel an das ehemalige Polizeipräsidium an der Pfeilstraße geworfen worden.

Für die Stadtverordnetenversammlung im Februar hat das neue Bündnis Eberswalde eine "Anfrage zu Sprayeraktionen und Graffitis an Eberswalder Häuserfassaden" auf den Weg gebracht. Der Fraktion gegenüber hätten Einwohner ihre Entrüstung, ihren Unmut und ihre Machtlosigkeit darüber zum Ausdruck gebracht, dass Fassaden verunstaltet und verunreinigt würden, schreibt Viktor Jede, der eine zunehmende Kapitulation registriert haben will. Die Kritiker spürten, dass keine oder nur wirkungslose Versuche unternommen würden, den Schäden durch Graffitis etwas entgegenzusetzen, betont der Fraktionsvorsitzende, der sich mit Ilona Pischel zum Bündnis Eberswalde zusammengetan hat. Beide Volksvertreter bitten die Rathausspitze um schriftliche Antwort auf folgende Fragen: Wie schätzt die Stadtverwaltung die aktuelle Situation ein? Welche Lösungsansätze gibt es? In welchen Zeiträumen sollen wirkungsvolle Maßnahmen ergriffen und mit welchen Mitteln und Partnern umgesetzt werden?

"Illegale Graffitis sind in Eberswalde nicht nur ein punktuelles, sondern ein grundsätzliches Problem", urteilt Viktor Jede - und spricht dabei nicht allein als Kommunalpolitiker. Der Inhaber eines Ersatzteilgeschäfts an der Eberswalder Straße hat selbst schon mehrfach Schmierereien von der Fassade entfernen lassen müssen. Jüngst am 2. Januar, als ein Täter gegen 18.30 Uhr undefinierbare Schriftzeichen aufgetragen hat. Dass er dabei zumindest teilweise von einer zur Überwachung des Gewerbegrundstücks eingesetzten Videokamera erfasst wurde, könnte ihm unter Umständen noch zum Verhängnis werden. "Der Polizei habe ich eine Datei zur Verfügung gestellt, auf der ein vielleicht 15- bis 20-Jähriger zu sehen ist, der ein Basecap trägt", berichtet Viktor Jede. Überdies sei es den Beamten gelungen, einen deutlich sichtbaren Fußabdruck zu fotografieren. Der Unternehmer ist entschlossen, weiterhin jeden Graffiti-Vorfall anzuzeigen. Grundsätzlich habe er nichts gegen Kunst aus der Sprühdose, wenn sie auf extra dafür zur Verfügung gestellten Flächen entstehe. Solche Areale würden zum Beispiel in Finow fehlen.

Letzter Auslöser für die Anfrage der Fraktion war das Schreiben eines Unternehmers aus Eberswalde, der in der Zeitung namentlich ungenannt bleiben will, um keinen Sprayer auf den Gedanken zu bringen, jetzt erst recht gegen sein Eigentum tätig zu werden. Der Mann regt an, dass sich die Stadt ein Gerät anschafft, mit dem sich Graffitis unkomplizierter entfernen lassen. Zudem spricht er sich dafür aus, "finanzielle Mittel bereitzustellen, um Belohnungen für sachdienliche Hinweise aussetzen zu können". Dadurch würde die Chance steigen, Täter zufassen. Strafen und Regressforderungen hätten auf die Szene eine abschreckende Wirkung.

Im Eberswalder Rathaus hat Stadtsprecherin Nancy Kersten in der eigenen Behörde und bei der Polizei nachgefragt. Demnach sind in der Kreisstadt 2015 insgesamt 230 Sachbeschädigungen durch Graffitis angezeigt worden, darunter 68, die als politisch motiviert gelten. 2016 kam es zu 256 Anzeigen, von denen 26 politisch motivierte Schmierereien betrafen. "Bei den stadteigenen Gebäuden ist die Zahl leicht rückläufig", teilt Nancy Kersten mit. 2015 sei bei 18 Fällen ein Schaden von knapp 3000 Euro entstanden, 2016 bei 14 Fällen ein Schaden von gut 1600 Euro. Die betroffenen Fassaden im Stadtbesitz würden in der Regel durch die Hausmeister gesäubert. Bei sensibler Bausubstanz übernehme dies der Bauhof, der Spezialreiniger einsetze oder die Flächen überstreiche. Bei extrem empfindlicher Gebäudesubstanz würden Spezialfirmen beauftragt, die über entsprechende Technik und Reinigungsmittel verfügten. Aktuell ist keine Fläche für Sprayer ausgewiesen, es gebe aber immer wieder Graffiti-Projekte im Bereich der Jugendarbeit.