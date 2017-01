Streit um Mischa

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich hatte mich in den Hund verguckt, verliebt", erzählt Irmgard Büttner, die im November den Schäferhundmischling Mischa aus dem Tierheim Ladeburg übernommen hatte. Auch ihre Freunde Susanne, Ilona und Sebastian Oehmicke bestätigen das: Zwischen der 68-Jährigen und dem Hund hätte es "Liebe auf den ersten Blick" gegeben. Sie zeigen ein Foto, das Hund und Frau bei einem der Besuche im Tierheim zeigt. Bei Spaziergängen lernten beide sich kennen. Es gab Vorkontrollen und Irmgard Büttner konnte den Hund mit nach Hause nehmen.

Anfang Dezember dann wurde der Hund von einem Mitarbeiter des Tierheims zurückgeholt. Irmgard Büttner sagt, sie hatte sich gerade an den Hund gewöhnt, da war er wieder weg. "Ich bin ärgerlich darüber, dass sie ohne Vorwarnung gekommen sind", sagt sie.

Durch das Tierheim gab es in den knapp drei Wochen, die Mischa bei Irmgard Büttner war, mehrere Kontrollen. "Dabei wurde bemängelt, dass der Hund ständig draußen war, der Zwinger verschmutzt und die Hundehütte nicht isoliert und die Umfriedung sehr scharfkantig war", informiert der Leiter des Tierheims, Frank Henning. Irmgard Büttner sei daraufhin gebeten worden, sich an die Vertragsbedingungen zu halten. Im Vertrag steht, dass eine Zwingerhaltung als Dauerhaltung nicht erlaubt sei. Auch in der Tierhaltungsverordnung ist zu lesen, dass eine dauernde Zwingerhaltung verboten ist. Frank Henning sagt, das Tierheim habe mehrfach versucht, Irmgard Büttner telefonisch zu erreichen und hätte auf ihren Anrufbeantworter gesprochen.

Am Tag, an dem der Hund abgeholt wurde, sei durch Zeugen bestätigt worden, dass das Tier nur draußen gehalten werde. Der Zwinger sei verdreckt gewesen, hätte noch immer eine scharfkantige Umfriedung aufgewiesen, und es seien Schweinefleischreste gesehen worden. Frank Henning erzählt, dass er einem Kollegen die Anweisung gab, den Hund über den Zaun zu heben, da Gefahr im Verzug bestanden habe. Dass in einem solchen Fall der Hund gleich mitgenommen werden darf, bezweifelt dagegen Sebastian Oehmicke.

Bezüglich der Fütterung von Schweinefleisch bezieht Frank Henning sich auf das Aujeszky-Virus, dessen Hauptwirt Schweine sind und das bei Hunden zum Tod führt. Außerdem verweist Frank Henning auf die Tierschutz-Hundeverordnung, in der unter anderem festgehalten ist, dass die Einfriedung des Zwingers so beschaffen sein muss, "dass der Hund sie nicht überwinden und sich nicht daran verletzten kann".

Frank Henning und seine Mitarbeiter waren von Anfang an der Meinung, dass die richtigen Voraussetzungen für die Haltung des Hundes bei Irmgard Büttner nicht gegeben waren, sie hatten unter anderem Bedenken, "sollte der Hund bei ihr draußen im Zwinger gehalten werden", so Frank Henning.

Irmgard Büttner versteht allerdings nicht, warum ihr der Hund in Anbetracht dieser Bedenken überhaupt gegeben wurde und warum bei der Vorkontrolle Zwinger und Hundehütte von einem Tierheimmitarbeiter abgenommen wurden. Sie sagt, beides übertreffe die Mindestanforderungen und die Hütte sei isoliert. Mischa sei nur stundenweise in den Zwinger gesperrt worden, wenn sie einkaufen war oder Besuch hatte, denn schließlich sollte der Hund auf das Grundstück aufpassen. Bei Minusgraden wurde er nachts ins Haus geholt. Familie Oehmicke verweist außerdem darauf, dass auf der Internetseite des Tierheims und Tierschutzvereins zu lesen ist, Mischa "wurde in einem Haus mit Grundstück gehalten (Mischhaltung mit Zwinger)". Die vier können nicht nachvollziehen, warum Mischa über den Zaun gehoben wurde, denn das sei gefährlich gewesen.

Irmgard Büttner hatte den Vorsatz, einem Hund aus dem Tierheim ein gutes Zuhause zu geben. Sie will sich wieder einen Hund zulegen, allerdings dieses Mal vom Züchter.