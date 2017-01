artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) "Heute ziehe ich die Reißleine." So beschreibt der Fünf-Wochen-Staatssekretär Andrej Holm seinen erzwungenen Rücktritt. In einer Erklärung, die der von den Linken nominierte Staatssekretär veröffentlichte, verwies Holm auf die Entlassungsforderung durch den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und die fehlende Unterstützung durch SPD und Grüne. Mit Bezug auf die ihm zur Last gelegte Stasi-Mitarbeit kritisierte der Baustaatssekretär, dass in der Öffentlichkeit seine frühere selbstkritische Auseinandersetzung mit diesem Teil seiner Biografie ignoriert worden sei. Im medialen Raum gebe es Holms Eindruck nach "nur eine begrenzte Bereitschaft für die Wahrnehmung von Zwischentönen in DDR-Biografien". Im Übrigen sei allen drei Koalitionspartnern vor Holms Ernennung zum Staatssekretär bekannt gewesen, dass er eine Stasi-Vergangenheit habe. Holm unterstellt aber auch, dass die große Unterstützung, die er als Verfechter "einer Wende in der Stadt- und Wohnungspolitik" erfuhr, den Druck auf ihn erhöht hätte.