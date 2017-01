Wittstocker Neonazis kommen vor Gericht

artikel-ansicht/dg/0/

Wittstock (MOZ) Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Neonazis im vergangenen Oktober in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) ist jetzt Anklage erhoben worden. Wie die Staatsanwaltschaft Neuruppin am Montag bestätigte, werde den drei Tatverdächtigen versuchter Totschlag und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Gemeinsam mit dem späteren Opfer sollen die 24, 27 und 36 Jahre alten Männer am Tag der Deutschen Einheit erst Alkohol getrunken haben. Später sei es zu einer Rangelei gekommen. In der Folge hätten die drei Angreifer das 24Jahre alte Opfer misshandelt, erklärt die Staatsanwaltschaft. Einer der mutmaßlichen Täter soll mit den Füßen auf den Kopf gesprungen sein, ein anderer gegen den Kopf getreten haben. Als Motiv wird ein Racheakt vermutet. Alle Beteiligten werden der rechtsextremen Szene zugerechnet. Der 24-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.