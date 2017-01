VerdrÃ¤ngte Probleme

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Mehr als 30 Brandenburger Kommunen dulden keine alkoholisierten Anwohner mehr auf öffentlichen Plätzen. Das Verbot ist das vorerst letzte Mittel, um Schadensbegrenzung für ein Problem herbeizuführen, das den Gemeinden in den Jahren zuvor offensichtlich über den Kopf gewachsen ist und dessen Ausmaß sie nicht erkannt haben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545016/

Die Stadt Forst hat auf die vor allem in der warmen Jahreszeit unzumutbare Situation reagiert und ein pauschales Verbot für Teile des Stadtzentrums ausgesprochen, was Landkreis und Cottbuser Verwaltungsgericht zu unkonkret war. Zumal aus Sicht der Richter der Genuss von Alkohol in Maßen nicht zu beanstanden sei.

Kritisch wird es eben erst, wenn mit übermäßigem Alkoholgenuss Lärmbelästigung, Pöbeleien oder gar Gewalt einhergehen. Wenn darunter das subjektive Sicherheitsempfinden derjenigen leidet, die sich einfach nur in der Öffentlichkeit frei bewegen wollen. Ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen mag zunächst wirksam sein, tatsächlich verlagert sich das Saufgelage nur ein paar Straßenzüge weiter. Das Grundproblem, exzessiver Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit, aber bleibt.