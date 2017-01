Trump und Chevrolet

artikel-ansicht/dg/0/

BMW will in einem Werk in Mexiko Autos bauen, die in den USA verkauft werden sollen? Nur mit 35 Prozent Strafsteuer, sagt Trump. Womit die Wagen unverkäuflich werden dürften. Das findet der Präsident fair. Schließlich gebe es in New York schon genug deutsche Autos. Unfair dagegen sei, dass man in Deutschland keine Autos von Chevrolet sehen könne. Was jedoch kein Wunder ist: Chevrolet, eine Marke der amerikanischen Opel-Mutter GM, hat sich vor zweieinhalb Jahren aus dem deutschen Markt zurückgezogen.

In forscher Ahnungslosigkeit ist Trump drauf und dran, Handelsschranken zu errichten. Ohne Rücksicht auf Verluste bei den Partnern. Nur die USA zählen. Kein Wunder, dass Trump kein TTIP will.